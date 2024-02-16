Number_iやtuki.を抑えた1位は『ポケモン』ともコラボする“あの歌手”【YouTube音楽チャートトップ10】

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
2月2日から2月8日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 We’ll go together/Snow Man
視聴数：計275万回
チャート掲載週数：3週
9位 LOVE TRIGGER/Snow Man
視聴数：計281万回
チャート掲載週数：5週
8位 I GOT YOU (feat. Lauv)/TWICE
視聴数：計300万回
チャート掲載週数：1週
7位 ケセラセラ/Mrs.GREEN APPLE
視聴数：計304万回
チャート掲載週数：42週
6位 勇者/YOASOBI
視聴数：計307万回
チャート掲載週数：19週
5位 唱/Ado
視聴数：計503万回
チャート掲載週数：23週
4位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計503万回
チャート掲載週数：4週
3位 GOAT/Number_i
視聴数：計509万回
チャート掲載週数：6週
2位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計558万回
チャート掲載週数：21週
1位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計995万回
チャート掲載週数：43週
YOASOBIは、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』インスパイアソング「Biri-Biri」を発表するなどポケモン愛が強いことで知られている。