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Number_iやtuki.を抑えた1位は『ポケモン』ともコラボする“あの歌手”【YouTube音楽チャートトップ10】

2月2日から2月8日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
急上昇するNumber_iの『GOAT』やtuki.の『晩餐歌』を抑えて1位になったのは…
急上昇するNumber_iの『GOAT』やtuki.の『晩餐歌』を抑えて1位になったのは…
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

2月2日から2月8日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 We’ll go together/Snow Man

視聴数：計275万回
チャート掲載週数：3週

9位 LOVE TRIGGER/Snow Man

視聴数：計281万回
チャート掲載週数：5週

8位 I GOT YOU (feat. Lauv)/TWICE

視聴数：計300万回
チャート掲載週数：1週

7位 ケセラセラ/Mrs.GREEN APPLE

視聴数：計304万回
チャート掲載週数：42週

6位 勇者/YOASOBI

視聴数：計307万回
チャート掲載週数：19週

5位 唱/Ado

視聴数：計503万回
チャート掲載週数：23週

4位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計503万回
チャート掲載週数：4週

3位 GOAT/Number_i

視聴数：計509万回
チャート掲載週数：6週

2位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計558万回
チャート掲載週数：21週

1位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計995万回
チャート掲載週数：43週

YOASOBIは、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』インスパイアソング「Biri-Biri」を発表するなどポケモン愛が強いことで知られている。

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