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YOASOBIやtuki.を抑えて首位に輝いたのは、あの人気アニメのOP曲！【YouTube音楽チャートトップ10】

2月16日から2月22日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
チャート上位常連のYOASOBI「アイドル」やtuki.の人気曲「晩餐歌」を退け、1位となったのは…？
チャート上位常連のYOASOBI「アイドル」やtuki.の人気曲「晩餐歌」を退け、1位となったのは…？
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

2月16日から2月22日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 We’ll go together/Snow Man

視聴数：計228万回
チャート掲載週数：5週

9位 EASY/LE SSERAFIM

視聴数：計236万回
チャート掲載週数：1週

8位 鬼ノ宴/友成空

視聴数：計247万回
チャート掲載週数：6週

7位 ケセラセラ/Mrs.GREEN APPLE

視聴数：計266万回
チャート掲載週数：44週

6位 GOAT/Number_i

視聴数：計280万回
チャート掲載週数：8週

5位 勇者/YOASOBI

視聴数：計302万回
チャート掲載週数：21週

4位 唱/Ado

視聴数：計474万回
チャート掲載週数：25週

3位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計550万回
チャート掲載週数：45週

2位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計558万回
チャート掲載週数：23週

1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計632万回
チャート掲載週数：6週

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