YOASOBIやtuki.を抑えて首位に輝いたのは、あの人気アニメのOP曲！【YouTube音楽チャートトップ10】

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
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2月16日から2月22日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 We’ll go together/Snow Man
視聴数：計228万回
チャート掲載週数：5週
9位 EASY/LE SSERAFIM
視聴数：計236万回
チャート掲載週数：1週
8位 鬼ノ宴/友成空
視聴数：計247万回
チャート掲載週数：6週
7位 ケセラセラ/Mrs.GREEN APPLE
視聴数：計266万回
チャート掲載週数：44週
6位 GOAT/Number_i
視聴数：計280万回
チャート掲載週数：8週
5位 勇者/YOASOBI
視聴数：計302万回
チャート掲載週数：21週
4位 唱/Ado
視聴数：計474万回
チャート掲載週数：25週
3位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計550万回
チャート掲載週数：45週
2位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計558万回
チャート掲載週数：23週
1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計632万回
チャート掲載週数：6週