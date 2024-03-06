1位を守り抜いたのは、tuki.「晩餐歌」とYOASOBI「アイドル」を抑えたあの曲【YouTube音楽チャートトップ10】

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
2月23日から2月29日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 ケセラセラ/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計242万回
チャート掲載週数：45週
9位 EASY/LE SSERAFIM
視聴数：計245万回
チャート掲載週数：2週
8位 鬼ノ宴/友成空
視聴数：計271万回
チャート掲載週数：7週
7位 勇者/YOASOBI
視聴数：計284万回
チャート掲載週数：22週
6位 ONE SPARK/TWICE
視聴数：計285万回
チャート掲載週数：1週
5位 GOAT/Number_i
視聴数：計316万回
チャート掲載週数：9週
4位 唱/Ado
視聴数：計427万回
チャート掲載週数：26週
3位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計500万回
チャート掲載週数：24週
2位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計504万回
チャート掲載週数：46週
1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計551万回
チャート掲載週数：7週
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