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1位を守り抜いたのは、tuki.「晩餐歌」とYOASOBI「アイドル」を抑えたあの曲【YouTube音楽チャートトップ10】

2月23日から2月29日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
チャート上位常連の2組を退け、1位になったのは「あの曲」！
チャート上位常連の2組を退け、1位になったのは「あの曲」！
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

2月23日から2月29日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 ケセラセラ/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計242万回
チャート掲載週数：45週

9位 EASY/LE SSERAFIM

視聴数：計245万回
チャート掲載週数：2週

8位 鬼ノ宴/友成空

視聴数：計271万回

チャート掲載週数：7週

7位 勇者/YOASOBI

視聴数：計284万回

チャート掲載週数：22週

6位 ONE SPARK/TWICE

視聴数：計285万回

チャート掲載週数：1週

5位 GOAT/Number_i

視聴数：計316万回

チャート掲載週数：9週

4位 唱/Ado

視聴数：計427万回

チャート掲載週数：26週

3位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計500万回
チャート掲載週数：24週

2位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計504万回
チャート掲載週数：46週

1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計551万回
チャート掲載週数：7週

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