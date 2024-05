国歌を二つの言語で歌う国がある。多民族の文化をアートで伝える、カナダ大使館「国歌」展の見どころ【観光スポット】

大使館によると、国民に広く歌われていた「オー・カナダ」が正式に国歌となったのは1980年。もともと英語の歌詞には“True patriot love in all thy sons command”というフレーズがあったが、2018年には「sons(息子たち)」を「all of us(私たちすべて)」に改め、性差をなくす法律が制定されたという。

The Heart in Conflict with itself(自分自身との葛藤)という題名がつけられた木版画インスタレーションがあった。カナダ北極圏を舞台にしており、「英国船の航海日誌やイヌイットの口承資料から引用した小さな物語を挿入し、新参者と先住民の異なる視点を表現している」という。