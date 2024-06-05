「NASA」って何の略か知ってる？

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よくニュースなどで見かける「NASA」というワード。
アメリカの宇宙関連の機関...というところまで理解している人は多いだろうが、それが何の略かをすぐ答えられる人はいるだろうか？
NASAとは、National Aeronautics and Space Administrationの略。
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National（国の）Aeronautics（航空学）and Space（宇宙）Administration（管理組織）で、日本語では「アメリカ航空宇宙局」と訳される。
NASAは1958年に設立されたアメリカ政府の機関で、宇宙・航空関係の研究や開発をしている。
日本にも同様に航空や宇宙の研究・開発を行う機関「JAXA」（宇宙航空研究開発機構）がある。こちらはJapan （日本）Aerospace（航空学） Exploration（探査） Agency（機関）の略。2003年に宇宙科学研究所（ISAS）、航空宇宙技術研究所（NAL）、宇宙開発事業団（NASDA）の3機関が統合して誕生した。
また、宇宙のニュースでよく出てくるISS（国際宇宙ステーション）は、International Space Stationの略。地上から約400キロに浮かぶ、有人実験施設だ。
ちなみに、「National」は国の、国民的な、国立の、などの意味があり、NBA（National Basketball Association）やNOAA（National Oceanic and Atmospheric Administration=アメリカ海洋大気庁）のように、団体や機関や施設の名前の最初についていることも多い。
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