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【YouTube音楽チャートトップ10】Number_iの「BON」や星街すいせいの「ビビデバ」を抑えた1位は？

6月7日から6月13日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

6月7日から6月13日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 オーバーライド/Yoshida Yasei

視聴数：計234万回
チャート掲載週数：19週

9位 鬼ノ宴/友成空

視聴数：計243万回
チャート掲載週数：22週

8位 唱/Ado

視聴数：計251万回
チャート掲載週数：41週

7位 メズマライザー/サツキ & 初音ミク & 重音テト

視聴数：計327万回
チャート掲載週数：5週

6位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計337万回
チャート掲載週数：9週

5位 幾億光年/Omoinotake

視聴数：計307万回
チャート掲載週数：19週

4位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計361万回
チャート掲載週数：39週

 

3位 ビビデバ/星街すいせい

視聴数：計404万回
チャート掲載週数：12週

2位 BON/Number_i

視聴数：計571万回
チャート掲載週数：3週

1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計774万回
チャート掲載週数：22週

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