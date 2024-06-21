【YouTube音楽チャートトップ10】Number_iの「BON」や星街すいせいの「ビビデバ」を抑えた1位は？

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
6月7日から6月13日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 オーバーライド/Yoshida Yasei
視聴数：計234万回
チャート掲載週数：19週
9位 鬼ノ宴/友成空
視聴数：計243万回
チャート掲載週数：22週
8位 唱/Ado
視聴数：計251万回
チャート掲載週数：41週
7位 メズマライザー/サツキ & 初音ミク & 重音テト
視聴数：計327万回
チャート掲載週数：5週
6位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計337万回
チャート掲載週数：9週
5位 幾億光年/Omoinotake
視聴数：計307万回
チャート掲載週数：19週
4位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計361万回
チャート掲載週数：39週
3位 ビビデバ/星街すいせい
視聴数：計404万回
チャート掲載週数：12週
2位 BON/Number_i
視聴数：計571万回
チャート掲載週数：3週
1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計774万回
チャート掲載週数：22週
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