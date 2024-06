両親の教えは偽善？思いやり？死後に見つけた箱の中身に姉妹は驚愕し、怒りに体を震わせた

筆者のVictoria Waddle氏はプッシュカート賞にノミネートされたことがあり、「Best Short Stories From The Saturday Evening Post Great American Fiction Contest 2016」にも選出されている。著書に『Acts of Contrition』『The Mortality of Dogs and Humans』があり、2025年には一夫多妻カルトから脱走した10代を主人公にした小説を発表予定。