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【YouTube音楽チャートトップ10】Snow Manとこっちのけんとを抑えた1位は？脅威の24週連続で首位を獲得したあの曲

6月21日から6月27日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

 6月21日から6月27日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 BON/Number_i

視聴数：計263万回
チャート掲載週数：5週

9位 I wonder/Da-iCE

視聴数：計285万回
チャート掲載週数：10週

8位 メズマライザー/サツキ & 初音ミク & 重音テト

視聴数：計286万回
チャート掲載週数：7週

7位 幾億光年/Omoinotake

視聴数：計337万回
チャート掲載週数：21週

6位 ビビデバ/星街すいせい

視聴数：計370万回
チャート掲載週数：14週

5位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計382万回
チャート掲載週数：41週

4位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計383万回
チャート掲載週数：11週

3位 はいよろこんで/こっちのけんと

視聴数：計395万回
チャート掲載週数：3週

2位 BREAKOUT/Snow Man

視聴数：計533万回
チャート掲載週数：1週

1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計720万回
チャート掲載週数：24週

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