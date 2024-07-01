【YouTube音楽チャートトップ10】Snow Manとこっちのけんとを抑えた1位は？脅威の24週連続で首位を獲得したあの曲

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
6月21日から6月27日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 BON/Number_i
視聴数：計263万回
チャート掲載週数：5週
9位 I wonder/Da-iCE
視聴数：計285万回
チャート掲載週数：10週
8位 メズマライザー/サツキ & 初音ミク & 重音テト
視聴数：計286万回
チャート掲載週数：7週
7位 幾億光年/Omoinotake
視聴数：計337万回
チャート掲載週数：21週
6位 ビビデバ/星街すいせい
視聴数：計370万回
チャート掲載週数：14週
5位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計382万回
チャート掲載週数：41週
4位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計383万回
チャート掲載週数：11週
3位 はいよろこんで/こっちのけんと
視聴数：計395万回
チャート掲載週数：3週
2位 BREAKOUT/Snow Man
視聴数：計533万回
チャート掲載週数：1週
1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計720万回
チャート掲載週数：24週