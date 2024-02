器具を使って調整するドジャースの大谷翔平(右)=2月10日、アメリカ・アリゾナ州グレンデール 時事通信社

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手が2月12日(現地時間)、屋外でフリーバッティングをした様子を球団公式Xが公開した。

Advertisement

豪快なスイングと快音に、「迫力満点」「信じられない」と驚きの声が上がっている。

The best sound in the world

ドジャースは2月9日(現地時間)、アリゾナ州でキャンプイン。大谷選手は4日目の12日(同)、半袖半パンのトレーニングウェア姿でフリーバッティングに臨んだ。

バッターボックス後方から撮影された映像には、鋭いスイングで「バシッ」ととらえた打球が弾丸ライナーで空に消えていく様子が映っていた。

「FOX Sports:MLB」(@MLBONFOX)は、この打球音を「The best sound in the world」(世界最高のサウンド)と表現。

X上では、「青空の中にすごい打球が吸い込まれてく」「めちゃくちゃ飛んでる」「なんちゅースイングしてるんや…」「MLB開幕が楽しみ」と大きな話題になっていた。

Advertisement