「YouTube Music Weekend」のタイムテーブルは？ 音楽ライブ配信企画に星野源さんら登場【出演者一覧】

YouTubeにおいて計58組の人気アーティストのライブ映像を一気に配信する「YouTube Music Weekend vol. 6 supported by au」が、11月25日、26日、27日の計3日間開催される。
この番組のために新しく収録されたライブ映像や、YouTube上では初公開となる過去のライブ映像などを配信。イベントの公式チャンネルおよび各アーティストの公式チャンネルで視聴できる。ライブ映像は、12月4日までアーカイブ視聴が可能だ。
ヘッドライナーは、25日はBiSHと東京スカパラダイスオーケストラ、26日はMori CalliopeとVaundy、27日はSaucy Dogと星野源がそれぞれ務める。
各日のタイムテーブルは以下の通り。
11月25日（金）
▼17:00～
鬼頭明里
岸田教団＆THE明星ロケッツ
鈴木みのり
上坂すみれ
▼18:00〜
BEGIN
小比類巻かほる
藤井フミヤ
工藤静香
▼19:00〜
MADKID
BUDDiiS
CUBERS
岩田剛典
▼20:00〜
ヤングスキニー
the shes gone
reGretGirl
マカロニえんぴつ
▼21:00〜
BiSH
東京スカパラダイスオーケストラ
11月26日（土）
▼16:30～
ROTTENGRAFFTY
BUCK-TICK
SUPER BEAVER
LUNA SEA
▼17:30〜
Dios
Newspeak
新東京
Ryu Matsuyama
春ねむり
▼18:45〜
niKu
Moona Hoshinova
水野あつ
小鳥遊キアラ
▼19:45〜
Novel Core
Aile The Shota
PES
BIM
変態紳士クラブ
▼21:00〜
Mori Calliope
Vaundy
11月27日（日）
▼16:30～
純烈
椎名佐千子
舟木一夫
都はるみ
島倉千代子
▼17:45〜
マハラージャン
YONA YONA WEEKENDERS
Deep Sea Diving Club
Penthouse
▼18:45〜
TOMOO
竹内アンナ
清竜人
小林柊矢
にしな
▼20:00〜
キタニタツヤ
緑黄色社会
YUKI
Tani Yuuki
▼21:00〜
Saucy Dog
星野源