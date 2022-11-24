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「YouTube Music Weekend」のタイムテーブルは？ 音楽ライブ配信企画に星野源さんら登場【出演者一覧】

「YouTube Music Weekend vol. 6 supported by au」が11月25日、26日、27日の計3日間開催。この番組のために新しく収録されたライブ映像などが配信される。
ハフポスト日本版編集部
「YouTube Music Weekend vol. 6 supported by au」のタイムテーブル
「YouTube Music Weekend vol. 6 supported by au」のタイムテーブル
YouTube

YouTubeにおいて計58組の人気アーティストのライブ映像を一気に配信する「YouTube Music Weekend vol. 6 supported by au」が、11月25日、26日、27日の計3日間開催される

この番組のために新しく収録されたライブ映像や、YouTube上では初公開となる過去のライブ映像などを配信。イベントの公式チャンネルおよび各アーティストの公式チャンネルで視聴できる。ライブ映像は、12月4日までアーカイブ視聴が可能だ。

ヘッドライナーは、25日はBiSHと東京スカパラダイスオーケストラ、26日はMori CalliopeとVaundy、27日はSaucy Dogと星野源がそれぞれ務める。

各日のタイムテーブルは以下の通り。

11月25日（金）

▼17:00～

鬼頭明里

岸田教団＆THE明星ロケッツ

鈴木みのり

上坂すみれ

▼18:00〜

BEGIN

小比類巻かほる

藤井フミヤ

工藤静香

▼19:00〜

MADKID

BUDDiiS

CUBERS

岩田剛典

▼20:00〜

ヤングスキニー

the shes gone

reGretGirl

マカロニえんぴつ

▼21:00〜

BiSH

東京スカパラダイスオーケストラ

11月26日（土）

▼16:30～

ROTTENGRAFFTY

BUCK-TICK

SUPER BEAVER

LUNA SEA

▼17:30〜

Dios

Newspeak

新東京

Ryu Matsuyama

春ねむり

▼18:45〜

niKu

Moona Hoshinova

水野あつ

小鳥遊キアラ

▼19:45〜

Novel Core

Aile The Shota

PES

BIM

変態紳士クラブ

▼21:00〜

Mori Calliope

Vaundy

11月27日（日）

▼16:30～

純烈

椎名佐千子

舟木一夫

都はるみ

島倉千代子

▼17:45〜

マハラージャン

YONA YONA WEEKENDERS

Deep Sea Diving Club

Penthouse

▼18:45〜

TOMOO

竹内アンナ

清竜人

小林柊矢

にしな

▼20:00〜

キタニタツヤ

緑黄色社会

YUKI

Tani Yuuki

▼21:00〜

Saucy Dog

星野源

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