映画『スラムダンク』の有料LINEスタンプ、無料版との違いは見つけやすさ？あの名セリフも新登場

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映画『THE FIRST SLAM DUNK』（ザ・ファーストスラムダンク）の名場面をピックアップした有料のLINEスタンプが3月9日、リリースされた。1日から配布されている無料LINEスタンプと異なり、スタンプショップの検索で見つけられる。
250円か100コインで買える。映画の主人公・宮城リョータの「すげーな」、桜木花道の「左手はそえるだけ」「シロートだからよ！」、安西先生の「あきらめたらそこで試合終了ですよ」「タプタプタプタプ」など、個性豊かな40点が揃っている。
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映画公式Twitterアカウントは「みなさまから届いた、もっとたくさんのスタンプが欲しい！ という声にお答えして、劇中名場面が盛り沢山の40点の有料スタンプを準備しました。これからも長く『THE FIRST SLAM DUNK』をお楽しみ頂けると嬉しいです」とコメント。
映画のLINEスタンプは当初、劇場の来場者への特典として企画したとみられるが、発表前にダウンロード用URLがネット上で拡散。9日から公式で同じスタンプがダウンロードできるQRコード付きの来場者特典「横断幕ステッカー」を劇場で配布している。
『SLAM DUNK』は、国内のシリーズ累計発行部数1億2000万部超を誇るバスケットボール漫画。バスケットボール初心者の主人公・桜木花道が、才能を開花させていく姿が描かれた。週刊少年ジャンプで1990年42号から1996年27号まで連載され、1993年～1996年にテレビアニメが全101話放送された。
2022年12月には映画『THE FIRST SLAM DUNK』が公開。MANTANWEBによると、日本国内で観客動員数約797万人、興行収入が116億円を突破した。
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