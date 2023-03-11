映画『スラムダンク』の有料LINEスタンプ、無料版との違いは見つけやすさ？あの名セリフも新登場

映画のLINEスタンプは当初、劇場の来場者への特典として企画したとみられるが、発表前にダウンロード用URLがネット上で拡散。9日から公式で同じスタンプがダウンロードできるQRコード付きの来場者特典「横断幕ステッカー」を劇場で配布している。