夏休みにおすすめ。アマプラ（Amazonプライム・ビデオ）の8月配信作品一覧。「かぐや様」「ポケモン」など注目作続々

Amazonの動画配信サービス、Prime Video（プライム・ビデオ）で8月から新しく配信される作品のラインナップが公開された。
国内作品では『かぐや様は告らせたい ～天才たちの恋愛頭脳戦～ ファイナル』、『劇場版ポケットモンスター』シリーズ、国外作品では『DUNE/デューン 砂の惑星』『クリード 過去の逆襲』などの注目作品が配信される予定だ。
配信作品一覧
映画（国内）
2023年8月1日（火）
『ウェディング・ハイ』
2023年8月4日（金）
『サイレント・トーキョー』
2023年8月10日（木）
『おとななじみ』 ＊独占配信
2023年8月19日（土）
『君が落とした青空』
2023年8月25日（金）
『かぐや様は告らせたい ～天才たちの恋愛頭脳戦～ ファイナル』
映画（海外）
2023年8月5日（土）
『セクション8：リベンジ・ミッション』 ＊見放題独占配信
『ボーンズ アンド オール』 ＊見放題独占配信
2023年8月9日（水）
『イン・ザ・ハイツ』 ＊見放題独占配信
『スペース・プレイヤーズ』 ＊見放題独占配信
『ソプラノズ ニューアークに舞い降りたマフィアたち』＊見放題独占配信
2023年8月11日（金・祝）
Amazon Original 『赤と白とロイヤルブルー』 ＊午前9時から独占配信
『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』
『ザ・スーサイド・スクワッド ”極”悪党、集結』＊見放題独占配信
2023年8月12日（土）
『シー・セッド／その名を暴け』＊見放題独占配信
2023年8月14日（月）
『モンタナの目撃者』 ＊見放題独占配信
2023年8月15日（火）
『ウーマン・トーキング 私たちの選択』 ＊見放題独占配信
『ティル』 ＊見放題独占配信
2023年8月18日（金）
『MINAMATA-ミナマタ-』
『DUNE/デューン 砂の惑星』 ＊見放題独占配信
2023年8月19日（土）
『ノースマン 導かれし復讐者』＊見放題独占配信
2023年8月21日（月）
『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』 ＊見放題独占配信
2023年8月23日（水）
『マリグナント 狂暴な悪夢』 ＊見放題独占配信
2023年8月25日（金）
『レミニセンス』 ＊見放題独占配信
2023年8月26日（土）
『クリード 過去の逆襲』 ＊見放題独占配信
2023年8月30日（水）
『87分の１の人生』 ＊見放題独占配信
アニメ映画（国内）
2023年8月2日（水）
『映画 バクテン!!』
2023年8月4日（金）
『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』
『劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕』
『劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ』
『劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇』
『劇場版ポケットモンスター 水の都の護神 ラティアスとラティオス』
『劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星ジラーチ』
『劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者デオキシス』
『劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者ルカリオ』
『劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海の王子 マナフィ』
『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ディアルガVSパルキアVSダークライ』
『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空（そら）の花束 シェイミ』
『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス 超克（ちょうこく）の時空へ』
『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール 幻影の覇者 ゾロアーク』
『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム』
『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム』
『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士 ケルディオ』
『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速のゲノセクト ミュウツー覚醒』
『ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー』
『ポケモン・ザ・ムービーXY 光輪の超魔神 フーパ』
『ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ』
『劇場版ポケットモンスター キミにきめた！』
『劇場版ポケットモンスター みんなの物語』
『ミュウツーの逆襲 EVOLUTION』
『劇場版ポケットモンスター ココ』
『ピカチュウのなつやすみ』
『ピカチュウたんけんたい』
『ピカチュウのドキドキかくれんぼ』
『ピカピカ星空キャンプ』
『おどるポケモンひみつ基地』
『メロエッタのキラキラリサイタル』
『ピカチュウとイーブイ☆フレンズ』
『ピカチュウ、これなんのカギ？』
『ピカチュウとポケモンおんがくたい』
テレビドラマ（海外）
2023年8月3日（木）
Amazon Original 『赤の大地と失われた花』 ＊午後11時から独占配信
2023年8月11日（金・祝）
Amazon Original 『クルーエル・サマー』シーズン2 ＊見放題独占配信
2023年8月18日（金）
Amazon Original 『カンガセイロ ～ブラジル盗賊団～』 ＊午前9時から独占配信
Amazon Original 『シェルター』 ＊午前9時から独占配信
Amazon Original 『バッド・フォーチュン ～華麗なるマネー争奪戦～』 ＊午前9時から独占配信
テレビドラマ（韓国）
2023年8月1日（火）
『スポンサー～破滅の足音～』
2023年8月10日（木）
Amazon Original 『国民死刑投票』 ＊独占配信
ドキュメンタリー（国内）
2023年8月14日（月）
『僕たちは戦争を知らない 〜戦禍を生きた女性たち〜』
ドキュメンタリー（海外）
2023年8月25日（金）
Amazon Original 『ウェイン・ショーター：無重力の世界』 ＊午前9時から独占配信
バラエティー（国内）
2023年8月3日（木）
『バチェラー・ジャパン』シーズン5 ＊午後10時から独占配信