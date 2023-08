『フルハウス』の元人気子役が母親に⇒“おいたん”の愛あふれる祝福に、目頭が熱くなる人続出

「40年近く前出会った赤ちゃんが、今も私の人生の中にいる」

また、動画には、10月に発売するステイモスさんの自伝『If You Would Have Told Me: A Memoir』のナレーションも付いている。ステイモスさんは『フルハウス』の撮影を回顧しながら、「ジェシーとミシェルの関係が、作品において重要なものであることはすぐにわかった」などと話している。