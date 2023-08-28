Snow Man、キタニタツヤを抑えたダントツ1位は？あのアニメの主題歌が1770万再生で圧倒的人気【YouTube音楽チャートトップ10】

【もっと読む】YouTube音楽チャートランキング、1位はダントツの1390万回再生。18週ランクインの鉄板曲（8月11日〜8月17日）
最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
2023年8月18日から24日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位可愛くてごめん (feat. 星乃夢奈)/HoneyWorks
視聴数：計222万回
チャート掲載週数：44週
9位 I’m a mess/ MY FIRST STORY
視聴数：計225万回
チャート掲載週数：22週
8位 ケセラセラ/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計235万回
チャート掲載週数：18週
7位 DA BOMB/Snow Man
視聴数：計247万回
チャート掲載週数：1週
6位 Seven (feat. Latto)/Jung Kook
視聴数：計274万回
チャート掲載週数：6週
5位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ
視聴数：計306万回
チャート掲載週数：28週
4位CRUISIN’/IMP.
視聴数：計374万回
チャート掲載週数：1週
3位 Dangerholic/Snow Man
視聴数：計397万回
チャート掲載週数：1週
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2位 青のすみか/キタニタツヤ
視聴数：計398万回
チャート掲載週数：7週
1位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計1770万回
チャート掲載週数：19週