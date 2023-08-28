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Snow Man、キタニタツヤを抑えたダントツ1位は？あのアニメの主題歌が1770万再生で圧倒的人気【YouTube音楽チャートトップ10】

8月18日から24日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました
ハフポスト日本版編集部
NurPhoto via Getty Images

【もっと読む】YouTube音楽チャートランキング、1位はダントツの1390万回再生。18週ランクインの鉄板曲（8月11日〜8月17日）

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

2023年8月18日から24日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位可愛くてごめん (feat. 星乃夢奈)/HoneyWorks

視聴数：計222万回
チャート掲載週数：44週

9位 I’m a mess/ MY FIRST STORY

視聴数：計225万回
チャート掲載週数：22週

8位 ケセラセラ/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計235万回
チャート掲載週数：18週

7位 DA BOMB/Snow Man

視聴数：計247万回
チャート掲載週数：1週

6位 Seven (feat. Latto)/Jung Kook

視聴数：計274万回
チャート掲載週数：6週

5位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ

視聴数：計306万回
チャート掲載週数：28週

4位CRUISIN’/IMP.

視聴数：計374万回
チャート掲載週数：1週

3位 Dangerholic/Snow Man

視聴数：計397万回
チャート掲載週数：1週

2位 青のすみか/キタニタツヤ

視聴数：計398万回
チャート掲載週数：7週

1位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計1770万回
チャート掲載週数：19週

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