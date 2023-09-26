【もっと読む】1位はやっぱりあの曲！BE:FIRSTの新曲も堂々2位にランクイン【YouTube音楽チャートランキング】
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2023年9月15日から21日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 美少女無罪♡パイレーツ/宝鐘 マリン
視聴数：計224万回
チャート掲載週数：8週
9位 可愛くてごめん（feat.capi）/ HoneyWorks
視聴数：計225万回
チャート掲載週数：48週
8位 Slow Dancing/V
視聴数：計272万回
チャート掲載週数：2週
7位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ
視聴数：計283万回
チャート掲載週数：32週
6位 SPECIALZ/King Gnu
視聴数：計285万回
チャート掲載週数：3週
5位 青のすみか/キタニタツヤ
視聴数：計303万回
チャート掲載週数：11週
4位 Dangerholic/Snow man
視聴数：計448万回
チャート掲載週数：5週
3位 唱/Ado
視聴数：計566万回
チャート掲載週数：3週
2位 Mainstream/BE:FIRST
視聴数：計721万回
チャート掲載週数：2週
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1位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計964万回
チャート掲載週数：23週