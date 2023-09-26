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【YouTube音楽チャートランキング】1位は23週連続ランクインのあの曲！AdoやBE:FIRSTの新曲を抑えてランクイン

9月15日から21日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました
ハフポスト日本版編集部
NurPhoto via Getty Images

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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

2023年9月15日から21日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 美少女無罪♡パイレーツ/宝鐘 マリン

視聴数：計224万回
チャート掲載週数：8週

9位 可愛くてごめん（feat.capi）/ HoneyWorks

視聴数：計225万回
チャート掲載週数：48週

8位 Slow Dancing/V

視聴数：計272万回
チャート掲載週数：2週

7位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ

視聴数：計283万回
チャート掲載週数：32週

6位 SPECIALZ/King Gnu

視聴数：計285万回
チャート掲載週数：3週

5位 青のすみか/キタニタツヤ

視聴数：計303万回
チャート掲載週数：11週

4位 Dangerholic/Snow man

視聴数：計448万回
チャート掲載週数：5週

3位 唱/Ado

視聴数：計566万回
チャート掲載週数：3週

2位 Mainstream/BE:FIRST

視聴数：計721万回
チャート掲載週数：2週

1位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計964万回
チャート掲載週数：23週

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