2024年大河「光る君へ」人物相関図を公式が公開。主なキャストは？【一覧】

新大河ドラマ『光る君へ』は、平安時代の恋愛長編『源氏物語』の作者・紫式部の人生を描く。人物相関図に掲載されたキャストは総勢47人。吉高由里子さん演じる主人公まひろを取り巻く人たちを演じるのは？