2024年大河「光る君へ」人物相関図を公式が公開。主なキャストは？【一覧】

2024年のNHK大河ドラマ『光る君へ』の人物相関図を、番組公式が11月17日にXで公開した。
本作は、世界最古の女性文学といわれる平安時代の恋愛長編『源氏物語』を生み出した紫式部の人生を描く。ドラマの公式サイトでは、「きらびやかな平安貴族の世界と、懸命に生きて書いて愛した女性の一生に挑戦する大河ドラマです」と解説している。
主人公の紫式部/まひろ役を演じるのは吉高由里子さん。NHKの連続テレビ小説『ふたりっ子』などで知られる大石静さんが作者を務める。
公開された相関図に掲載されたキャストは総勢47人。主要キャストを紹介する。
キャスト一覧
紫式部/まひろ役・吉高由里子さん
藤原道長役・柄本 佑さん
藤原為時役・岸谷五朗さん
ちやは役・国仲涼子さん
藤原惟規役・高杉真宙さん
藤原兼家役・段田安則さん
時姫役・三石琴乃さん
藤原道隆役・井浦 新さん
藤原道兼役・玉置玲央さん
藤原詮子役・吉田 羊さん
高階貴子役・板谷由夏さん
清少納言役・ファーストサマーウイカさん
安倍晴明役・ユースケ・サンタマリアさん
源倫子役・黒木 華さん
源明子役・瀧内公美さん
藤原実資役・秋山竜次さん
藤原公任役・町田啓太さん
藤原斉信役・金田 哲さん
藤原行成役・渡辺大知さん
源俊賢役・本田大輔さん
源雅信役・益岡 徹さん
藤原穆子役・石野真子さん
藤原頼忠役・橋爪 淳さん
藤原宣孝役・佐々木蔵之介さん
藤原定子役・高畑充希さん
藤原彰子役・見上 愛さん
藤原伊周役・三浦翔平さん
円融天皇役・坂東巳之助さん
花山天皇（師貞）役・本郷奏多さん
一条天皇（懐仁）役・塩野瑛久さん
直秀役・毎熊克哉さん
赤染衛門役・凰稀かなめさん
乙丸役・矢部太郎さん
百舌彦役・本多 力さん
いと役・信川清順さん
藤原道綱役・上地雄輔さん
藤原寧子役・財前直見さん
藤原隆家役・竜星 涼さん
さわ役・野村麻純さん
絵師役・三遊亭小遊三さん
藤原忯子役・井上咲楽さん
藤原義懐役・高橋光臣さん
三条天皇役・木村達成さん
藤原顕光役・宮川一朗太さん
藤原頼通役・渡邊圭祐さん
朱仁聡役・浩歌さん
周明役・松下洸平さん
（※キャストの情報は11月20日時点のものです）