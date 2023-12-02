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『ベストアーティスト2023』タイムテーブルは？【出演者一覧】

優里、Ado、BE:FIRST、SKY-HI × Nissyらは何時台に出演？ 『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2023』が、12月2日午後7時から約4時間にわたって生放送されます。
ハフポスト日本版編集部

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日本テレビ系列の音楽番組『ベストアーティスト2023』が、12月2日午後7時から約4時間にわたって生放送される。

総合司会は櫻井翔さん。司会は羽鳥慎一さん、バカリズムさん、市來玲奈アナウンサーが務める。

タイムテーブルは？

1時間ごとのタイムテーブルは以下の通り。（各時間帯ごとアーティスト名50音順、出演時刻は前後する可能性あり）

▼19時台

■King & Prince
■Kep1er
■GENERATIONS
■SUPER BEAVER
■Da-iCE
■なにわ男子
■日向坂46
■MISIA
■由薫
■ガールズダンスメドレー &TEAM、Kep1er、JO1
■D.U.N.K中継企画 IMP.（VTR出演）

▼20時台

■石川さゆり
■Sexy Zone
■SEVENTEEN
■乃木坂46
■福山雅治
■優里
■Rockon Social Club
■D.U.N.K中継企画 &TEAM、BE:FIRST

▼21時台

■Ado
■King Gnu
■SixTONES
■LE SSERAFIM
■ディズニー100周年メドレー 生田絵梨花、昆夏美×山崎育三郎、ジェジュン、豊原江理佳
■D.U.N.K中継企画 SKY-HI × Nissy

▼22時台

■Ado
■JO1
■Snow Man
■SEKAI NO OWARI
■NiziU
■Perfume
■Mrs. GREEN APPLE
■ゆず
■緑黄色社会

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