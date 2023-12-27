YOASOBIの「勇者」や「アイドル」を抑え、11週連続で1位に輝いたのはあの曲だった！【YouTube音楽チャートトップ10】

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
2023年12月15日から21日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位最高到達点/SEKAI NO OWARI
視聴数：計206万回
チャート掲載週数：14週
9位 人マニア/ 原口沙輔
視聴数：計210万回
チャート掲載週数：13週
8位 クリスマスソング/back number
視聴数：計211万回
チャート掲載週数：48週
7位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ
視聴数：計234万回
チャート掲載週数：45週
6位 Miracle (Korean Ver.)/NEXZ
視聴数：計256万回
チャート掲載週数：1週
5位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計313万回
チャート掲載週数：14週
4位 SPECIALZ/King Gnu
視聴数：計355万回
チャート掲載週数：16週
3位 勇者/YOASOBI
視聴数：計431万回
チャート掲載週数：12週
2位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計620万回
チャート掲載週数：36週
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1位 唱/Ado
視聴数：計783万回
チャート掲載週数：16週