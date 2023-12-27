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YOASOBIの「勇者」や「アイドル」を抑え、11週連続で1位に輝いたのはあの曲だった！【YouTube音楽チャートトップ10】

12月15日から21日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました
ハフポスト日本版編集部
Adoの『唱』、YOASOBIの『アイドル』、「葬送のフリーレン」主題歌の『勇者』が不動のトップ3を守り続けている。
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Adoの『唱』、YOASOBIの『アイドル』、「葬送のフリーレン」主題歌の『勇者』が不動のトップ3を守り続けている。

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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

2023年12月15日から21日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位最高到達点/SEKAI NO OWARI

視聴数：計206万回
チャート掲載週数：14週

9位 人マニア/ 原口沙輔

視聴数：計210万回
チャート掲載週数：13週

8位 クリスマスソング/back number

視聴数：計211万回
チャート掲載週数：48週

7位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ

視聴数：計234万回
チャート掲載週数：45週

6位 Miracle (Korean Ver.)/NEXZ

視聴数：計256万回
チャート掲載週数：1週

5位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計313万回
チャート掲載週数：14週

4位 SPECIALZ/King Gnu

視聴数：計355万回
チャート掲載週数：16週

3位 勇者/YOASOBI

視聴数：計431万回
チャート掲載週数：12週

2位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計620万回
チャート掲載週数：36週

1位 唱/Ado

視聴数：計783万回
チャート掲載週数：16週

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