日本レコード大賞、2023年の受賞者と曲は？ NewJeans、YOASOBIら出演【一覧】

【もっと読む】NHK紅白歌合戦2023、出演者の曲順・順番一覧。AdoやYOASOBIは後半に登場
年末恒例の「第65回 輝く！日本レコード大賞」（TBS系）が12月30日午後5時30分から10時まで生放送される。司会はTBSアナウンサーの安住紳一郎さんと、俳優の川口春奈さんが務める。
優秀作品賞と特別賞をＷ受賞したNewJeansは優秀作品賞にノミネートした「Ditto」に加え、「ETA」「New Jeans」の3曲を披露。特別国際音楽賞を受賞したYOASOBIは、世界的な大ヒットを生んだ「アイドル」を海外からの特別ステージ映像で披露する予定だ。
日本レコード大賞の候補となる優秀作品賞、最優秀新人賞の候補となる新人賞など、各賞受賞者と曲は以下の通り。（各部門、50音順、敬称略）
■優秀作品賞
新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」
Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」
緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」
Ado「唱」
純烈「だってめぐり逢えたんだ」
NewJeans「Ditto」
JO1「Trigger」
imase「NIGHT DANCER」
市川由紀乃「花わずらい」
BE:FIRST「Mainstream」
■新人賞
木村徹二
FRUITS ZIPPER
僕が見たかった青空
LIL LEAGUE
■最優秀歌唱賞
JUJU
■特別賞
ano
TV アニメ『呪術廻戦』
NewJeans
■作曲賞・作詩賞・編曲賞
作曲賞
作曲者：Ayase 曲名：「アイドル」 歌手名：YOASOBI
作詩賞
作詩者：Hiro 曲名：「I’m a mess」 歌手名：MY FIRST STORY
編曲賞
編曲者：本間昭光 曲名：「星見酒（ほしみざけ）」 歌手名：天童よしみ
■特別国際音楽賞
ENHYPEN
YOASOBI
■日本作曲家協会選奨
辰巳ゆうと
■特別功労賞
伊集院 静（伊達歩）
犬塚 弘
大橋純子
KAN
小西良太郎
坂本龍一
櫻井敦司
高橋幸宏
竹村次郎
谷村新司
遠山 一
三浦徳子
もんたよしのり
■企画賞
三波春夫「決定版 三波春夫映像集」
EBiDAN（恵比寿学園男子部）「前略、道の上より」
HIROBA「HIROBA」
竹島 宏「ヨーロッパ三部作『プラハの橋』『一枚の切符』『サンタマリアの鐘』