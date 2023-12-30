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日本レコード大賞、2023年の受賞者と曲は？ NewJeans、YOASOBIら出演【一覧】

毎年恒例の「レコ大」、2023年の候補は？ 優秀作品賞にAdoら10アーティスト。最優秀歌唱賞はJUJUさん。
ハフポスト日本版編集部
（左から）安住紳一郎アナウンサー、川口春奈さん（C）TBS
（左から）安住紳一郎アナウンサー、川口春奈さん（C）TBS
（C）TBS

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年末恒例の「第65回 輝く！日本レコード大賞」（TBS系）が12月30日午後5時30分から10時まで生放送される。司会はTBSアナウンサーの安住紳一郎さんと、俳優の川口春奈さんが務める。

優秀作品賞と特別賞をＷ受賞したNewJeansは優秀作品賞にノミネートした「Dittoに加え、「ETA」「New Jeans」の3曲を披露。特別国際音楽賞を受賞したYOASOBIは、世界的な大ヒットを生んだ「アイドル」を海外からの特別ステージ映像で披露する予定だ。

日本レコード大賞の候補となる優秀作品賞、最優秀新人賞の候補となる新人賞など、各賞受賞者と曲は以下の通り。（各部門、50音順、敬称略）

■優秀作品賞

新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」

Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」

緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」

Ado「唱」

純烈「だってめぐり逢えたんだ」

NewJeans「Ditto」

JO1「Trigger」

imase「NIGHT DANCER」

市川由紀乃「花わずらい」

BE:FIRST「Mainstream」

■新人賞

木村徹二

FRUITS ZIPPER

僕が見たかった青空

LIL LEAGUE

■最優秀歌唱賞

JUJU

■特別賞

ano

TV アニメ『呪術廻戦』

NewJeans

作曲賞・作賞・曲賞

作曲賞

作曲者：Ayase 曲名：「アイドル」 名：YOASOBI

者：Hiro 曲名：「I’m a mess 名：MY FIRST STORY

曲賞

曲者：本間昭光 曲名：「星見酒しみけ）」 歌名：天童よしみ

■特別国際音楽賞

ENHYPEN
YOASOBI

■日本作曲家協会選奨

辰巳ゆう

■特別功労賞

伊集院 静（伊達歩）

犬塚 弘

大橋純子

KAN

小西良太郎

坂本龍一

櫻井敦司

高橋幸宏

竹村次郎

谷村新司

遠山 一

三浦徳子

もんたよしのり

企画

三波春夫「決定版 三波春夫映像集」
EBiDAN（恵比寿学園男子部）「前略、道の上より」
HIROBA「HIROBA」
竹島 宏「ヨーロッパ三部作『プラハの橋』『一枚の切符』『サンタマリアの鐘』

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