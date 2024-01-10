Ado「唱」、YOASOBI「アイドル」と並んでBEST3にランクインした曲は？【YouTube音楽チャートトップ10】

【もっと読む】YOASOBIの「勇者」や「アイドル」を抑え、11週連続で1位に輝いたのはあの曲だった！【YouTube音楽チャートトップ10】
最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
年末年始の2023年12月29日から2024年1月4日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位青のすみか/キタニタツヤ
視聴数：計238万回
チャート掲載週数：26週
9位 花になって - Be a flower/緑黄色社会
視聴数：計271万回
チャート掲載週数：9週
8位 SPECIALZ/King Gnu
視聴数：計341万回
チャート掲載週数：18週
7位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ
視聴数：計372万回
チャート掲載週数：47週
6位 ケセラセラ/Mrs.GREEN APPLE
視聴数：計383万回
チャート掲載週数：37週
5位 勇者/YOASOBI
視聴数：計386万回
チャート掲載週数：14週
4位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計416万回
チャート掲載週数：16週
3位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計857万回
チャート掲載週数：38週
2位 GOAT/Number_i
視聴数：計871万回
チャート掲載週数：1週
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1位 唱/Ado
視聴数：計895万回
チャート掲載週数：18週