LIFE音楽youtubeランキング

Ado「唱」、YOASOBI「アイドル」と並んでBEST3にランクインした曲は？【YouTube音楽チャートトップ10】

年末年始の12月29日から1月4日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました
ハフポスト日本版編集部
Adoの『唱』、Number_iの『GOAT』、YOASOBIの『アイドル』が上位3位にランクイン。
Amazon
Adoの『唱』、Number_iの『GOAT』、YOASOBIの『アイドル』が上位3位にランクイン。

【もっと読む】YOASOBIの「勇者」や「アイドル」を抑え、11週連続で1位に輝いたのはあの曲だった！【YouTube音楽チャートトップ10】

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

年末年始の2023年12月29日から2024年1月4日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位青のすみか/キタニタツヤ

視聴数：計238万回
チャート掲載週数：26週

9位 花になって - Be a flower/緑黄色社会

視聴数：計271万回
チャート掲載週数：9週

8位 SPECIALZ/King Gnu

視聴数：計341万回
チャート掲載週数：18週

7位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ

視聴数：計372万回
チャート掲載週数：47週

6位 ケセラセラ/Mrs.GREEN APPLE

視聴数：計383万回
チャート掲載週数：37週

5位 勇者/YOASOBI

視聴数：計386万回
チャート掲載週数：14週

4位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計416万回
チャート掲載週数：16週

3位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計857万回
チャート掲載週数：38週

2位 GOAT/Number_i

視聴数：計871万回
チャート掲載週数：1週

1位 唱/Ado

視聴数：計895万回
チャート掲載週数：18週

ホームページへ