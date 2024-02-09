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Adoやtuki.を抑えた1位は『初の単独ドーム公演』が決まった“あの歌手”【YouTube音楽チャートトップ10】

1月26日から2月1日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
YOASOBIの『アイドル』、tuki.の『晩餐歌』、Adoの『唱』が上位3位にランクイン
YOASOBIの『アイドル』、tuki.の『晩餐歌』、Adoの『唱』が上位3位にランクイン
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

1月26日から2月1日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 SPECIALZ/King Gnu

視聴数：計280万回
チャート掲載週数：22週

9位 YZERR - guidance/BAD HOP

視聴数：計290万回
チャート掲載週数：1週

8位 勇者/YOASOBI

視聴数：計335万回
チャート掲載週数：18週

7位 GOAT/Number_i

視聴数：計347万回
チャート掲載週数：5週

6位 ケセラセラ/Mrs.GREEN APPLE

視聴数：計360万回
チャート掲載週数：41週

5位 Weʼll go together/Snow Man

視聴数：計405万回
チャート掲載週数：2週

4位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計550万回
チャート掲載週数：3週

3位 唱/Ado

視聴数：計563万回
チャート掲載週数：22週

2位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計611万回
チャート掲載週数：20週

1位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計668万回
チャート掲載週数：42週

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