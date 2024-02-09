Adoやtuki.を抑えた1位は『初の単独ドーム公演』が決まった“あの歌手”【YouTube音楽チャートトップ10】

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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
1月26日から2月1日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 SPECIALZ/King Gnu
視聴数：計280万回
チャート掲載週数：22週
9位 YZERR - guidance/BAD HOP
視聴数：計290万回
チャート掲載週数：1週
8位 勇者/YOASOBI
視聴数：計335万回
チャート掲載週数：18週
7位 GOAT/Number_i
視聴数：計347万回
チャート掲載週数：5週
6位 ケセラセラ/Mrs.GREEN APPLE
視聴数：計360万回
チャート掲載週数：41週
5位 Weʼll go together/Snow Man
視聴数：計405万回
チャート掲載週数：2週
4位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計550万回
チャート掲載週数：3週
3位 唱/Ado
視聴数：計563万回
チャート掲載週数：22週
2位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計611万回
チャート掲載週数：20週
1位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計668万回
チャート掲載週数：42週
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