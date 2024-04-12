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【YouTube音楽チャートトップ10】「アイドル」「晩餐歌」を抑えて1位に輝いたのはあの曲

3月29日から4月4日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
今週もトップを走るのはあの曲！
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

3月29日から4月4日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 勇者/YOASOBI

視聴数：計282万回
チャート掲載週数：27週

9位 二度寝/Creepy Nuts

視聴数：計302万回
チャート掲載週数：5週

8位 Click/ME:I

視聴数：計304万回
チャート掲載週数：2週

7位 ビビデバ/Suisei Hoshimachi

視聴数：計358万回
チャート掲載週数：2週

6位 幾億光年/Omoinotake

視聴数：計372万回
チャート掲載週数：9週

5位 唱/Ado

視聴数：計393万回
チャート掲載週数：31週

4位 鬼ノ宴/Sora Tomonari

視聴数：計436万回
チャート掲載週数：12週

3位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計440万回
チャート掲載週数：29週

2位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計482万回
チャート掲載週数：51週

1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計1784万回
チャート掲載週数：12週

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