【YouTube音楽チャートトップ10】「アイドル」「晩餐歌」を抑えて1位に輝いたのはあの曲

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
3月29日から4月4日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 勇者/YOASOBI
視聴数：計282万回
チャート掲載週数：27週
9位 二度寝/Creepy Nuts
視聴数：計302万回
チャート掲載週数：5週
8位 Click/ME:I
視聴数：計304万回
チャート掲載週数：2週
7位 ビビデバ/Suisei Hoshimachi
視聴数：計358万回
チャート掲載週数：2週
6位 幾億光年/Omoinotake
視聴数：計372万回
チャート掲載週数：9週
5位 唱/Ado
視聴数：計393万回
チャート掲載週数：31週
4位 鬼ノ宴/Sora Tomonari
視聴数：計436万回
チャート掲載週数：12週
3位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計440万回
チャート掲載週数：29週
2位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計482万回
チャート掲載週数：51週
1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計1784万回
チャート掲載週数：12週
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