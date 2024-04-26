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米津玄師の朝ドラ主題歌を抑えたダントツ1位は、あのアニメの主題歌。今人気の曲は？【YouTubeランキングTOP10】

4月12日から4月18日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました！
ハフポスト日本版編集部
(左から）「Bling-Bang-Bang-Born」/CD、『虎に翼』、『忘却バッテリー』
(左から）「Bling-Bang-Bang-Born」/CD、『虎に翼』、『忘却バッテリー』
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

4月12日から4月18日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

第10位 Blow Your Cover/Number＿i

視聴数：計277万回
チャート掲載週数：4週

9位 Magnetic/ILLIT

視聴数：計280万回
チャート掲載週数：4週

8位 唱/Ado

視聴数：計311万回
チャート掲載週数：33週

7位 幾億光年/Omoinotake

視聴数：計362万回
チャート掲載週数：11週

6位 ビビデバ/星街すいせい

視聴数：計371万回
チャート掲載週数：4週

5位 鬼ノ宴/友成空

視聴数：計377万回
チャート掲載週数：14週

4位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計397万回
チャート掲載週数：31週

3位 ライラック/Mrs.GREEN APPLE

視聴数：計537万回
チャート掲載週数：1週

2位 さよーならまたいつか！‐Sayonara/米津玄師

視聴数：計644万回
チャート掲載週数：2週

1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計1123万回
チャート掲載週数：14週

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