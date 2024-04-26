米津玄師の朝ドラ主題歌を抑えたダントツ1位は、あのアニメの主題歌。今人気の曲は？【YouTubeランキングTOP10】

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
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4月12日から4月18日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
第10位 Blow Your Cover/Number＿i
視聴数：計277万回
チャート掲載週数：4週
9位 Magnetic/ILLIT
視聴数：計280万回
チャート掲載週数：4週
8位 唱/Ado
視聴数：計311万回
チャート掲載週数：33週
7位 幾億光年/Omoinotake
視聴数：計362万回
チャート掲載週数：11週
チャート掲載週数：11週
6位 ビビデバ/星街すいせい
視聴数：計371万回
チャート掲載週数：4週
5位 鬼ノ宴/友成空
視聴数：計377万回
チャート掲載週数：14週
4位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計397万回
チャート掲載週数：31週
3位 ライラック/Mrs.GREEN APPLE
視聴数：計537万回
チャート掲載週数：1週
2位 さよーならまたいつか！‐Sayonara/米津玄師
視聴数：計644万回
チャート掲載週数：2週
1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計1123万回
チャート掲載週数：14週