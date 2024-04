【Amazonプライムビデオ】ゴールデンウィーク・5月の配信作品一覧がこれだ。『ゴジラ-1.0』や『岸辺露伴』シリーズ最新作などが配信開始

映画(日本)

2024年5月1日(水)

『ALWAYS 三丁目の夕日』

『ALWAYS 続・三丁目の夕日』

『ALWAYS 三丁目の夕日’64』

『桐島、部活やめるってよ』

『サイド バイ サイド 隣にいる人』

『シャイロックの子供たち』

『舞台「ゲゲゲの鬼太郎」』 *独占配信

2024年5月3日(金・祝)

『ゴジラ-1.0』 *見放題独占配信

『ゴジラ-1.0/C』 *見放題独占配信

『シン・ゴジラ:オルソ』 *見放題独占配信

『シン・ゴジラ』

『ゴジラ』

『ゴジラの逆襲』

『キングコング対ゴジラ』

『モスラ対ゴジラ』

『三大怪獣 地球最大の決戦』

『怪獣大戦争』

『ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘』

『怪獣島の決戦 ゴジラの息子』

『怪獣総進撃』

『ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃』

『ゴジラ対ヘドラ』

『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』

『ゴジラ対メガロ』

『ゴジラ対メカゴジラ』

『メカゴジラの逆襲』

『ゴジラ (’84) 』

『ゴジラVSビオランテ』

『ゴジラVSキングギドラ』

『ゴジラVSモスラ』

『ゴジラVSメカゴジラ』

『ゴジラVSスペースゴジラ』

『ゴジラVSデストロイア』

『ゴジラ2000 -ミレニアム-』

『ゴジラ×メガギラス G消滅作戦』

『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』

『ゴジラ×メカゴジラ』

『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』

『ゴジラ FINAL WARS』

『シン・ゴジラ』は現在見放題配信中

2024年5月10日(金)

『あぶない刑事』

『またまたあぶない刑事』

『もっともあぶない刑事』

『あぶない刑事リターンズ』

『あぶない刑事フォーエヴァー THE MOVIE』

『あぶない刑事フォーエヴァー TVスペシャル’98』

『まだまだあぶない刑事』

『さらば あぶない刑事』

2024年5月13日(月)

『流浪の月』

2024年5月15日(水)

『DEATH NOTE デスノート』

『デスノート the Last name』

『デスノート Light up the NEW world』

『L change the WorLd』

2024年5月22日(水)

『探偵はBARにいる』

『探偵はBARにいる2 ススキノ大交差点』

『探偵はBARにいる3』

『バトル・ロワイアル』

『バトル・ロワイアルⅡ 鎮魂歌』

2024年5月27日(月)

『月の満ち欠け』

2024年5月29日(水)

『雨に叫べば(R15版)』

『破戒』