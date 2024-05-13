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【YouTube音楽チャートトップ10】「晩餐歌」や「無責任でええじゃないかLOVE」を抑えて17週連続で1位に輝いたのは？

5月3日から5月9日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

5月3日から5月9日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 さよーならまたいつか！- Sayonara/米津玄師

視聴数：計291万回
チャート掲載週数：5週

9位 Magnetic/ILLIT

視聴数：計309万回
チャート掲載週数：7週

8位 唱/Ado

視聴数：計313万回
チャート掲載週数：36週

7位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計341万回
チャート掲載週数：4週

6位 幾億光年/Omoinotake

視聴数：計347万回
チャート掲載週数：14週

5位 鬼ノ宴/友成空

視聴数：計368万回
チャート掲載週数：17週

4位 ビビデバ/星街すいせい

視聴数：計395万回
チャート掲載週数：7週

3位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計396万回
チャート掲載週数：34週

2位 無責任でええじゃないかLOVE/KAMIGATA BOYZ

視聴数：計425万回
チャート掲載週数：1週

1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計1130万回
チャート掲載週数：17週

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