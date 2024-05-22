tuki.やMrs. GREEN APPLEを抑えた1位は、あのアニメの主題歌。今人気の曲は？【YouTubeランキングTOP10】

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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
5月10日から5月16日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 さよーならまたいつか！- Sayonara/米津玄師
視聴数：計269万回
チャート掲載週数：6週
9位 唱/Ado
視聴数：計276万回
チャート掲載週数：37週
8位 Magnetic/ILLIT
視聴数：計290万回
チャート掲載週数：8週
7位 鬼ノ宴/友成空
視聴数：計321万回
チャート掲載週数：18週
6位 幾億光年/Omoinotake
視聴数：計346万回
チャート掲載週数：15週
5位 メズマライザー/サツキ & 初音ミク & 重音テト
視聴数：計357万回
チャート掲載週数：1週
4位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計408万回
チャート掲載週数：35週
3位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計434万回
チャート掲載週数：5週
2位 ビビデバ/星街すいせい
視聴数：計453万回
チャート掲載週数：8週
1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計983万回
チャート掲載週数：18週
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