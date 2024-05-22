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tuki.やMrs. GREEN APPLEを抑えた1位は、あのアニメの主題歌。今人気の曲は？【YouTubeランキングTOP10】

5月10日から5月16日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
左から、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」星街すいせい「ビビデバ」、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」
左から、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」星街すいせい「ビビデバ」、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」
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毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

5月10日から5月16日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 さよーならまたいつか！- Sayonara/米津玄師

視聴数：計269万回
チャート掲載週数：6週

9位 唱/Ado

視聴数：計276万回
チャート掲載週数：37週

8位 Magnetic/ILLIT

視聴数：計290万回
チャート掲載週数：8週

7位 鬼ノ宴/友成空

視聴数：計321万回
チャート掲載週数：18週

6位 幾億光年/Omoinotake

視聴数：計346万回
チャート掲載週数：15週

5位 メズマライザー/サツキ & 初音ミク & 重音テト

視聴数：計357万回
チャート掲載週数：1週

4位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計408万回
チャート掲載週数：35週

3位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計434万回
チャート掲載週数：5週

2位 ビビデバ/星街すいせい

視聴数：計453万回
チャート掲載週数：8週

1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計983万回
チャート掲載週数：18週

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