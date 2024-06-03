【YouTube音楽チャートトップ10】Number_iの新曲を抑えた1位は、定番人気のアニソン。「ビビデバ」もランクイン

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
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5月24日から5月30日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 Magnetic/ILLIT
視聴数：計244万回
チャート掲載週数：10週
9位 唱/Ado
視聴数：計278万回
チャート掲載週数：39週
8位 鬼ノ宴/友成空
視聴数：計297万回
チャート掲載週数：20週
7位 幾億光年/Omoinotake
視聴数：計307万回
チャート掲載週数：17週
6位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計349万回
チャート掲載週数：7週
5位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計358万回
チャート掲載週数：37週
4位 メズマライザー/サツキ & 初音ミク & 重音テト
視聴数：計393万回
チャート掲載週数：3週
3位 ビビデバ/星街すいせい
視聴数：計437万回
チャート掲載週数：10週
2位 BON/Number_i
視聴数：計634万回
チャート掲載週数：1週
1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計832万回
チャート掲載週数：20週