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【YouTube音楽チャートトップ10】Number_iの新曲を抑えた1位は、定番人気のアニソン。「ビビデバ」もランクイン

5月24日から5月30日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
1位は定番人気のあの曲…！
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

5月24日から5月30日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 Magnetic/ILLIT

視聴数：計244万回
チャート掲載週数：10週

9位 唱/Ado

視聴数：計278万回
チャート掲載週数：39週

8位 鬼ノ宴/友成空

視聴数：計297万回
チャート掲載週数：20週

7位 幾億光年/Omoinotake

視聴数：計307万回
チャート掲載週数：17週

6位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計349万回
チャート掲載週数：7週

5位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計358万回
チャート掲載週数：37週

4位 メズマライザー/サツキ & 初音ミク & 重音テト

視聴数：計393万回
チャート掲載週数：3週

3位 ビビデバ/星街すいせい

視聴数：計437万回
チャート掲載週数：10週

2位 BON/Number_i

視聴数：計634万回
チャート掲載週数：1週

1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計832万回
チャート掲載週数：20週

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