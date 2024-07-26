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フジロック2024、配信タイムテーブルは？【アーティスト一覧・Amazonプライムビデオ生配信】

7月26、27、28日に開催されるフジロック。Amazon Prime Video（アマプラ）やTwitch Amazon Musicで独占生配信されます。
ハフポスト日本版編集部
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7月26日から28日にかけて、音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL（フジロックフェスティバル）2024」が新潟・苗場スキー場で行われる

Amazon Prime VideoやTwitch Amazon Music公式チャンネルでは、GREEN STAGE、WHITE STAGE、RED MARQUEE、FIELD OF HEAVENの4つのステージで行われるライブや出演アーティストのインタビュー動画などの現地の様子を生配信する。

配信タイムテーブルは以下の通り。

7月26日（金）

▼Channel 1

11:00〜 indigo la End

12:45〜 ROUTE 17 Rock’n’Roll ORCHESTRA feat.トータス松本、TOSHI-LOW、後藤正文、GLIM SPANKY、US

14:20〜 Friko

15:50〜 マカロニえんぴつ

17:10〜 Chip Wickham

18:30〜 King Krule

21:30〜 The Killers

▼Channel 2

11:30〜 新東京（Selected by ROOKIE A GO-GO）

12:45〜 Yellow Days

14:30〜 Erika De Casier

16:10〜 Teddy Swims

17:30〜 Omar Apollo

19:00〜 Ghost-Note 

20:30〜 Floating Points

22:00〜 Peggy Gou

▼Channel 3

11:40〜 渋さ知らズオーケストラ

12:40〜 Lucky Kilimanjaro

13:40〜 家主

15:10〜 Original Love Jazz Trio

16:30〜 THE SPELLBOUND

18:00〜 iri

19:20〜 Awich

21:00〜上原ひろみ

7月26日タイムテーブル
7月26日タイムテーブル
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7月27日（土）

▼Channel 1

10:20〜 Billyrrom

11:30〜 Hedigan’s

12:40〜 syrup16g

13:50〜 THEATRE BROOK

16:00〜 Eyedress

18:00〜 NONAME

20:00〜 KID FRESINO

22:00〜 Girl In Red

▼Channel 2

11:00〜 TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA

12:40〜 ANGIE McMAHON

14:20〜 THE BAWDIES

16:10〜 折坂悠太（band）

18:00〜 くるり

20:00〜 Sampha

▼Channel 3

11:40〜 トクマルシューゴ

13:00〜 The Last Dinner Party

15:10〜 Kitty Liv

17:10〜 スガシカオ

19:00〜 Christone “Kingfish” Ingram

21:00〜 The Yussef Dayes Experience

7月27日タイムテーブル
7月27日タイムテーブル
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7月28日（日）

▼Channel 1

10:20〜 森大翔

11:30〜 betcover!!

13:00〜 Rufus Wainwright 

16:10〜 The Jesus and Mary Chain

18:00〜 Fontaines D.C.

20:00〜 RIDE

21:10〜 Noel Gallagher’s High Flying Birds

▼Channel 2

11:40〜 菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール

12:40〜 US

15:10〜 ALI

17:10〜 YIN YIN

19:00〜 ずっと真夜中でいいのに。

20:20〜 Kim Gordon

22:10〜 TURNSTILE

▼Channel 3

12:40〜 Esne Beltza

13:40〜 CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN

17:00〜 RAYE

18:10〜 toe

19:20〜 CELEBRATION OF THE METERS FEATURING George Porter Jr., Ivan Neville, Tony Hall, Ian Neville, Deven Trusclair 

21:00〜 The Allman Betts Band 

7月28日タイムテーブル
7月28日タイムテーブル
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※アーティストによっては、フルではなく一部の配信のみ。

※タイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合あり。

※情報は7月24日時点のもの。配信アーティストは、予告なく変更する場合あり。

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