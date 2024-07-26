フジロック2024、配信タイムテーブルは？【アーティスト一覧・Amazonプライムビデオ生配信】

7月26日から28日にかけて、音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL（フジロックフェスティバル）2024」が新潟・苗場スキー場で行われる。
Amazon Prime VideoやTwitch Amazon Music公式チャンネルでは、GREEN STAGE、WHITE STAGE、RED MARQUEE、FIELD OF HEAVENの4つのステージで行われるライブや出演アーティストのインタビュー動画などの現地の様子を生配信する。
配信タイムテーブルは以下の通り。
7月26日（金）
▼Channel 1
11:00〜 indigo la End
12:45〜 ROUTE 17 Rock’n’Roll ORCHESTRA feat.トータス松本、TOSHI-LOW、後藤正文、GLIM SPANKY、US
14:20〜 Friko
15:50〜 マカロニえんぴつ
17:10〜 Chip Wickham
18:30〜 King Krule
21:30〜 The Killers
▼Channel 2
11:30〜 新東京（Selected by ROOKIE A GO-GO）
12:45〜 Yellow Days
14:30〜 Erika De Casier
16:10〜 Teddy Swims
17:30〜 Omar Apollo
19:00〜 Ghost-Note
20:30〜 Floating Points
22:00〜 Peggy Gou
▼Channel 3
11:40〜 渋さ知らズオーケストラ
12:40〜 Lucky Kilimanjaro
13:40〜 家主
15:10〜 Original Love Jazz Trio
16:30〜 THE SPELLBOUND
18:00〜 iri
19:20〜 Awich
21:00〜上原ひろみ
7月27日（土）
▼Channel 1
10:20〜 Billyrrom
11:30〜 Hedigan’s
12:40〜 syrup16g
13:50〜 THEATRE BROOK
16:00〜 Eyedress
18:00〜 NONAME
20:00〜 KID FRESINO
22:00〜 Girl In Red
▼Channel 2
11:00〜 TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
12:40〜 ANGIE McMAHON
14:20〜 THE BAWDIES
16:10〜 折坂悠太（band）
18:00〜 くるり
20:00〜 Sampha
▼Channel 3
11:40〜 トクマルシューゴ
13:00〜 The Last Dinner Party
15:10〜 Kitty Liv
17:10〜 スガシカオ
19:00〜 Christone “Kingfish” Ingram
21:00〜 The Yussef Dayes Experience
7月28日（日）
▼Channel 1
10:20〜 森大翔
11:30〜 betcover!!
13:00〜 Rufus Wainwright
16:10〜 The Jesus and Mary Chain
18:00〜 Fontaines D.C.
20:00〜 RIDE
21:10〜 Noel Gallagher’s High Flying Birds
▼Channel 2
11:40〜 菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール
12:40〜 US
15:10〜 ALI
17:10〜 YIN YIN
19:00〜 ずっと真夜中でいいのに。
20:20〜 Kim Gordon
22:10〜 TURNSTILE
▼Channel 3
12:40〜 Esne Beltza
13:40〜 CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN
17:00〜 RAYE
18:10〜 toe
19:20〜 CELEBRATION OF THE METERS FEATURING George Porter Jr., Ivan Neville, Tony Hall, Ian Neville, Deven Trusclair
21:00〜 The Allman Betts Band
※アーティストによっては、フルではなく一部の配信のみ。
※タイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合あり。
※情報は7月24日時点のもの。配信アーティストは、予告なく変更する場合あり。