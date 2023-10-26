【ドラフト会議2023】結果一覧・12球団が指名した選手は？

プロ野球のドラフト会議が10月26日、東京都内で開かれた。12球団はどの選手を指名し、交渉権を得たのか。2023年ドラフト会議の結果をお伝えします。
【セ・リーグ】
◾️阪神タイガース
1位 下村 海翔（投手・青山学院大）
2位 椎葉 剛（投手・徳島インディゴソックス）
3位 山田 脩也（内野手・仙台育英高）
4位 百﨑 蒼生（内野手・東海大学附属熊本星飛高）
5位 石黒 佑弥（投手・JR西日本）
6位 津田 淳哉（投手・大阪経済大）
育成1位 松原 快（投手・富山GRNサンダーバーズ）
育成2位 福島 圭音（外野手・白鴎大）
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◾️広島東洋カープ
1位 常廣 羽也斗（投手・青山学院大）
2位 高 太一（投手・大阪商業大）
3位 滝田 一希（投手・星槎道都大）
4位 仲田 侑仁（内野手・沖縄尚学高）
5位 赤塚 健利（投手・中京学院大）
育成1位 杉田 健（投手・日本大学国際関係学部）
育成2位 佐藤 啓介（内野手・静岡大）
育成3位 杉原 望来（投手・京都国際高）
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◾️横浜DeNAベイスターズ
1位 度会 隆輝（外野手・ENEOS）
2位 松本 凌人（投手・名城大）
3位 武田 陸玖（投手・山形中央高）
4位 石上 泰輝（内野手・東洋大）
5位 石田 裕太郎（投手・中央大）
6位 井上 絢登（外野手・徳島インディゴソックス）
育成1位 高見澤 郁魅（内野手・敦賀気比高）
育成2位 清水 麻成（投手・樹徳高）
育成3位 小笠原 蒼（内野手・京都翔英高）
育成4位 庄司 陽斗（投手・青森大）
育成5位 近藤 大雅（捕手・専修大学北上高）
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◾️読売ジャイアンツ
1位 西舘 勇陽 （投手・中央大）
2位 森田 駿哉（投手・Honda鈴鹿）
3位 佐々木 俊輔（外野手・日立製作所）
4位 泉口 友汰（内野手・NTT西日本）
5位 又木 鉄平（投手・日本生命）
育成1位 三浦 克也（投手・東京国際大）
育成2位 村山 源（内野手・鹿屋中央高）
育成3位 宇都宮 葵星（内野手・愛媛マンダリンパイレーツ）
育成4位 田上 優弥（内野手・日本大学藤沢高）
育成5位 園田 純規（投手・福岡工業大学附属城東高）
育成6位 千葉 隆広（投手・旭川明成高）
育成7位 平山 功太（外野手・千葉スカイセイラーズ）
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◾️東京ヤクルトスワローズ
1位 西舘 昂汰（投手・専修大）
2位 松本 健吾（投手・トヨタ自動車）
3位 石原 勇輝（投手・明治大）
4位 鈴木 叶（捕手・常葉大学附属菊川高）
5位 伊藤 琉偉（内野手・新潟アルビレックスBC）
育成1位 髙橋 翔聖（投手・鶯歌工商高）
育成2位 髙野 颯太（内野手・三刀屋高）
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◾️中日ドラゴンズ
1位 草加 勝（投手・亜細亜大）
2位 津田 啓史（内野手・三菱重工East）
3位 辻本 倫太郎（内野手・仙台大）
4位 福田 幸之介（投手・履正社高）
5位 土生 翔太（投手・茨城アストロプラネッツ）
6位 加藤 竜馬（投手・東邦ガス）
育成1位 日渡 騰輝（捕手・茨城アストロプラネッツ）
育成2位 菊田 翔友（投手・愛媛マンダリンパイレーツ）
育成3位 尾田 剛樹（外野手・栃木ゴールデンブレーブス）
育成4位 川上 理偉（外野手・大分B‐リングス）
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【パ・リーグ】
◾️オリックス・バファローズ
1位 横山 聖哉（内野手・上田西高）
2位 河内 康介（投手・聖カタリナ学園高）
3位 東松 快征（投手・享栄高）
4位 堀 柊那（捕手・報徳学園高）
5位 高島 泰都（投手・王子）
6位 古田島 成龍（投手・日本通運）
7位 権田 琉成（投手・TDK）
育成1位 寿賀 弘都（投手・英明高）
育成2位 大江 海透（投手・北九州下関フェニックス）
育成3位 宮國 凌空（投手・東邦高）
育成4位 芦田 丈飛（投手・埼玉武蔵ヒートベアーズ）
育成5位 河野 聡太（内野手・愛媛マンダリンパイレーツ）
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◾️千葉ロッテマリーンズ
1位 上田 希由翔（内野手・明治大）
2位 大谷 輝龍（投手・富山GRNサンダーバーズ）
3位 木村 優人（投手・霞ヶ浦高）
4位 早坂 響（投手・幕張総合高）
5位 寺地 隆成（捕手・明徳義塾高）
育成1位 武内 涼太（投手・星稜高）
育成2位 松石 信八（投手・藤蔭高）
育成3位 髙野 光海（外野手・富山GRNサンダーバーズ）
育成4位 藤田 和樹（外野手・延岡学園高）
育成5位 富山 紘之進（捕手・会津北嶺高）
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◾️福岡ソフトバンクホークス
1位 前田 悠伍（投手・大阪桐蔭高）
2位 岩井 俊介（投手・名城大）
3位 廣瀬 隆太（内野手・慶應義塾大）
4位 村田 賢一（投手・明治大）
5位 澤柳 亮太郎（投手・ロキテクノ富山）
6位 大山 凌（投手・東日本国際大）
7位 藤田 悠太郎（捕手・福岡大学附属大濠高）
育成1位 大泉 周也（外野手・福島レッドホープス）
育成2位 宮里 優吾（投手・東京農業大）
育成3位 佐倉 俠史朗（内野手・九州国際大学付属高）
育成4位 中澤 恒貴（内野手・八戸学院光星高）
育成5位 星野 恒太朗（投手・駒澤大）
育成6位 藤原 大翔（投手・飯塚高）
育成7位 藤田 淳平（投手・徳島インディゴソックス）
育成8位 長水 啓眞（投手・京都国際高）
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◾️東北楽天ゴールデンイーグルス
1位 古謝 樹（投手・桐蔭横浜大）
2位 坂井 陽翔（投手・滝川二高）
3位 日當 直喜（投手・東海大学菅生高）
4位 ワォーターズ 璃海 ジュミル（内野手・日本ウェルネス沖縄高）
5位 松田 啄磨（投手・大阪産業大）
6位 中島 大輔（外野手・青山学院大）
7位 大内 誠弥（投手・日本ウェルネス宮城高）
8位 青野 拓海（内野手・氷見高）
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◾️埼玉西武ライオンズ
1位 武内 夏暉（投手・國學院大）
2位 上田 大河（投手・大阪商業大）
3位 杉山 遙希 （投手・横浜高）
4位 成田 晴風（投手・弘前工高）
5位 宮澤 太成（投手・徳島インディゴソックス）
6位 村田 怜音（内野手・皇學館大）
7位 糸川 亮太（投手・ENEOS）
育成1位 シンクレア ジョセフ 孝ノ助（投手・徳島インディゴソックス）
育成2位 谷口 朝陽（内野手・徳島インディゴソックス）
育成3位 川下 将勲（投手・函館大学付属有斗高）
育成4位 金子 功児（内野手・埼玉武蔵ヒートベアーズ）
育成5位 木瀬 翔太（投手・北嵯峨高）
育成6位 奥村 光一（外野手・群馬ダイヤモンドペガサス）
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◾️北海道日本ハムファイターズ
1位 細野 晴希（投手・東洋大）
2位 進藤 勇也（捕手・上武大）
3位 宮崎 一樹（外野手・山梨学院大）
4位 明瀬 諒介（内野手・鹿児島城西高）
5位 星野 ひので（外野手・前橋工高）
育成1位 濵田 泰希（内野手・京都国際高）
育成2位 平田 大樹（外野手・瀬田工高）
育成3位 加藤 大和（投手・帝京大学可児高）
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