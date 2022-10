『ハリポタ』マルフォイ俳優、アルコール依存症で入院した過去。メンタル不調時を支えた“あの共演者”に感謝も

子役として成功。その後の「暗い体験」とは?

9月に35歳になったフェルトンさんは、自伝『Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard』を発表。CNNやPeopleなどによると、同書で、子役として成功した後の「暗い体験」について明かしている。