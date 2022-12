年末年始におすすめ。Netflixで2022年に最も観られた作品100選。「SPY×FAMILY」「First Love 初恋」など

Netflixで2022年最も観られた100選(一覧)

哀愁しんでれら

愛の不時着 (N)

浅草キッド (N)

明日 (N)

アダム&アダム (N)

雨を告げる漂流団地 (N)

医師 ヨハン

梨泰院クラス (N)

今、私たちの学校は... (N)

INTERCEPTOR/インターセプター (N)

ウ・ヨンウ弁護士は天才肌 (N)

ウェンズデー (N)

嘘喰い

映画クレヨンしんちゃん 謎メキ! 花の天カス学園

SP THE MOTION PICTURE 革命篇

エノーラ・ホームズの事件簿2 (N)

思い、思われ、ふり、ふられ

花様年華 -人生が花になる瞬間-

還魂 (N)

気象庁の人々: 社内恋愛は予測不能?! (N)

君の名は。

鬼滅の刃

漁港の肉子ちゃん

金魚妻 (N)

キングダム[※日本実写作品]

グリーン・マザーズ・クラブ (N)

グリーンランド -地球最後の2日間-

グレイマン (N)

劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン

結婚作詞 離婚作曲 (N)

ザ・ファブル

ザ・ファブル 殺さない殺し屋

再婚ゲーム (N)

桜のような僕の恋人 (N)

サマータイムレンダ

39歳 (N)

事故物件 恐い間取り

シスターズ (N)

シニアイヤー (N)

社内お見合い (N)

呪術廻戦

呪詛 (N)

シュルプ (N)

ジョジョの奇妙な冒険

SING/シング

新聞記者 (N)

スクール・フォー・グッド・アンド・イービル (N)

ストレンジャー・シングス 未知の世界 (N)

SPY×FAMILY

スプリガン (N)

絶対彼氏。<完全版>

ソウル・バイブス (N)

そして、バトンは渡された

その年、私たちは (N)

ダーマー (N)

脱出おひとり島 (N)

チェンソーマン

デイ・シフト (N)

天気の子

トークサバイバー!〜トークが面白いと生き残れるドラマ〜 (N)

ドント・ルック・アップ (N)

夏への扉 ―キミのいる未来へ―

二十五、二十一 (N)

20世紀のキミ (N)

パープル・ハート (N)

バイオハザード (N)

バイオレンスアクション

パウ・パトロール ザ・ムービー

鳩の撃退法

花束みたいな恋をした

バブル (N)

First Love 初恋 (N)

ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生

ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅

プラチナデータ

ブルーロック

ペーパー・ハウス・コリア: 統一通貨を奪え (N)

マトリックス レザレクションズ

MANIFEST/マニフェスト (N)

未成年裁判 (N)

ミッシング ~彼らがいた~

美男堂の事件手帳 (N)

ミニオンズ

夜叉 -容赦なき工作戦- (N)

野獣の美女コンシム

闇金ウシジマくん外伝 闇金サイハラさん

予告犯

ラブ・イズ・ブラインド JAPAN (N)

リベンジ・スワップ (N)

LOU/ルー (N)

るろうに剣心 最終章 The Beginning

るろうに剣心 最終章 The Final

レミニセンス

恋慕 (N)

六本木クラス

ロマンティック・キラー (N)

浪漫ドクター キム・サブ

私たちのブルース (N)

私の解放日誌 (N)

ワンピース