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【YouTube音楽チャートランキング】圧倒的1位は人気アニメのあの曲！AdoやKing Gnuの新曲を抑えてランクイン

9月29日から10月5日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
YOASOBIの「アイドル」は『【推しの子】』、Adoの唱はユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーン・イベントとのコラボレーション楽曲、YOASOBIの勇者はTVアニメ『葬送のフリーレン』など人気アニメの主題歌がランクイン
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YOASOBIの「アイドル」は『【推しの子】』、Adoの唱はユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーン・イベントとのコラボレーション楽曲、YOASOBIの勇者はTVアニメ『葬送のフリーレン』など人気アニメの主題歌がランクイン

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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

2023年9月29日から10月5日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 Dangerholic/Snow man

視聴数：計282万回
チャート掲載週数：7週

9位 青のすみか/キタニタツヤ

視聴数：計328万回
チャート掲載週数：13週

8位 Mainstream/BE:FIRST

視聴数：計354万回
チャート掲載週数：4週

7位 ボルテッカー (feat. 初音ミク)/DECO*27

視聴数：計355万回
チャート掲載週数：1週

6位 3D/ジョングク & ジャック・ハーロウ

視聴数：計421万回
チャート掲載週数：1週

5位 SPECIALZ/King Gnu

視聴数：計521万回
チャート掲載週数：5週

4位 粛聖!! ロリ神レクイエム☆/しぐれうい

視聴数：計523万回
チャート掲載週数：4週

3位 勇者/YOASOBI

視聴数：計546万回
チャート掲載週数：1週

2位 唱/Ado

視聴数：計869万回
チャート掲載週数：5週

1位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計891万回
チャート掲載週数：25週

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