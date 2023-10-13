【YouTube音楽チャートランキング】圧倒的1位は人気アニメのあの曲！AdoやKing Gnuの新曲を抑えてランクイン

関連記事>>期待度が高い2023年「秋ドラマ」は？『パリピ孔明』『いちばんすきな花』を抑えて1位になったのは…
最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
2023年9月29日から10月5日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 Dangerholic/Snow man
視聴数：計282万回
チャート掲載週数：7週
9位 青のすみか/キタニタツヤ
視聴数：計328万回
チャート掲載週数：13週
8位 Mainstream/BE:FIRST
視聴数：計354万回
チャート掲載週数：4週
7位 ボルテッカー (feat. 初音ミク)/DECO*27
視聴数：計355万回
チャート掲載週数：1週
6位 3D/ジョングク & ジャック・ハーロウ
視聴数：計421万回
チャート掲載週数：1週
5位 SPECIALZ/King Gnu
視聴数：計521万回
チャート掲載週数：5週
4位 粛聖!! ロリ神レクイエム☆/しぐれうい
視聴数：計523万回
チャート掲載週数：4週
3位 勇者/YOASOBI
視聴数：計546万回
チャート掲載週数：1週
2位 唱/Ado
視聴数：計869万回
チャート掲載週数：5週
1位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計891万回
チャート掲載週数：25週
Advertisement