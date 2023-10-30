1位はやっぱり「ゾンビ・デ・ダンス」テーマソング！“日プ女子“効果でリバイブした曲も？【YouTube音楽チャートランキング】

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2023年10月20日から26日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 LEAP HIGH! 〜明日へ、めいっぱい〜/PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS
視聴数：計165万回
チャート掲載週数：8週
9位 음악의 신/SEVENTEEN (세븐틴)
視聴数：計182万回
チャート掲載週数：1週
8位 制服のマネキン/乃木坂46
視聴数：計196万回
チャート掲載週数：4週
7位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ
視聴数：計200万回
チャート掲載週数：37週
6位 青のすみか/キタニタツヤ
視聴数：計270万回
チャート掲載週数：16週
5位 SPECIALZ/King Gnu
視聴数：計358万回
チャート掲載週数：8週
4位 勇者/YOASOBI
視聴数：計377万回
チャート掲載週数：4週
3位 粛聖!! ロリ神レクイエム☆/しぐれうい
視聴数：計422万回
チャート掲載週数：7週
2位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計789万回
チャート掲載週数：28週
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1位 唱/Ado
視聴数：計1250万回
チャート掲載週数：8週