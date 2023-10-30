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1位はやっぱり「ゾンビ・デ・ダンス」テーマソング！“日プ女子“効果でリバイブした曲も？【YouTube音楽チャートランキング】

10月20日から26日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
不動の人気を誇るYOASOBIの『アイドル』を始め、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーン・イベントとのコラボレーション楽曲であるAdoの『唱』、しぐれういの『粛聖!! ロリ神レクイエム☆』などがランクインした。
不動の人気を誇るYOASOBIの『アイドル』を始め、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーン・イベントとのコラボレーション楽曲であるAdoの『唱』、しぐれういの『粛聖!! ロリ神レクイエム☆』などがランクインした。
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

2023年10月20日から26日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 LEAP HIGH! 〜明日へ、めいっぱい〜/PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS

視聴数：計165万回
チャート掲載週数：8週

9位 음악의 신/SEVENTEEN (세븐틴)

視聴数：計182万回
チャート掲載週数：1週

8位 制服のマネキン/乃木坂46

視聴数：計196万回
チャート掲載週数：4週

7位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ

視聴数：計200万回
チャート掲載週数：37週

6位 青のすみか/キタニタツヤ

視聴数：計270万回
チャート掲載週数：16週

5位 SPECIALZ/King Gnu

視聴数：計358万回
チャート掲載週数：8週

4位 勇者/YOASOBI

視聴数：計377万回
チャート掲載週数：4週

3位 粛聖!! ロリ神レクイエム☆/しぐれうい

視聴数：計422万回
チャート掲載週数：7週

2位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計789万回
チャート掲載週数：28週

1位 唱/Ado

視聴数：計1250万回
チャート掲載週数：8週

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