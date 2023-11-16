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『ベストヒット歌謡祭2023』タイムテーブル【出演者・歌唱曲一覧】

BE:FIRSTや新しい学校のリーダーズなど、豪華アーティストが出演します。
ハフポスト日本版編集部

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11月16日午後7時から日本テレビ系で放送される音楽特番『ベストヒット歌謡祭2023』のタイムテーブルが発表された

BE:FIRSTや新しい学校のリーダーズなど、豪華アーティストが出演する。

時間帯別の出演アーティストと、披露される楽曲は以下の通り。

※時間枠内は出演順ではなく50音順

『ベストヒット歌謡祭2023』出演アーティストと曲一覧

【19時台】

＜同級生SPコラボ＞

ゆず×香取慎吾「タッタ/ ゆず」

＜アニメソング特集＞

NMB48「渚サイコー！」

Kis-My-Ft2「HEARTBREAKER」
キタニタツヤ「青のすみか」（※体調不良で出演見合わせ）

JO1「RadioVision」

乃木坂46「Monopoly」

BE:FIRST「Mainstream」

僕が見たかった青空「青空について考える」（特設ステージ）

ゆず「ビューティフル」

【20時台】

＜デビュー同期3組 夢のコラボメドレー＞

INI×BE:FIRST「Rocketeer」

BE:FIRST×なにわ男子「Shining One」

なにわ男子×INI×BE:FIRST「The Answer」

＜ジブリの名曲 8000人の大合唱＞

DA PUMP×関ジャニ∞×乃木坂46×NiziU

INI「？？？」（※放送内で発表）

新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」

倉木麻衣「Secret of my heart」「渡月橋 ～君 想ふ～」（特設ステージ）

純烈「だってめぐり逢えたんだ」（特設ステージ）

Da-iCE「ハイボールブギ」

DA PUMP「サンライズ・ムーン ～宇宙に行こう～」

なにわ男子「I Wish」

FANTASTICS「Tell Me」

三浦大知「能動」

Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」

緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」

【21時台】

＜ヒットダンスメドレー2023＞

純烈「アイドル／YOASOBI」

NMB48「可愛くてごめん feat.かぴ／HoneyWorks」

Kis-My-Ft2「わたしの一番かわいいところ／FRUITS ZIPPER」

FANTASTICS「熱帯夜／RIP SLYME」

JO1「唱／Ado」

＜『D.U.N.K.』トップダンサーが激熱ダンスサイファー

SKY-HI×KENZO（DA PUMP）×和田颯（Da-iCE）×世界（FANTASTICS）×SOTA（BE:FIRST）×RAN・SEITO（MAZZEL）

imase「NIGHT DANCER」

香取慎吾「BETTING」

関ジャニ∞「アンスロポス」

NiziU「HEARTRIS」

MAZZEL「Vivid」

Mrs. GREEN APPLE「Magic」

地上波放送に先駆けて、午後6時から読売テレビの公式YouTubeチャンネルと公式LINEアカウントのLINE VOOMで配信が行われる。

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