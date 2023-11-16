『ベストヒット歌謡祭2023』タイムテーブル【出演者・歌唱曲一覧】

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11月16日午後7時から日本テレビ系で放送される音楽特番『ベストヒット歌謡祭2023』のタイムテーブルが発表された。
BE:FIRSTや新しい学校のリーダーズなど、豪華アーティストが出演する。
時間帯別の出演アーティストと、披露される楽曲は以下の通り。
※時間枠内は出演順ではなく50音順
『ベストヒット歌謡祭2023』出演アーティストと曲一覧
【19時台】
＜同級生SPコラボ＞
ゆず×香取慎吾「タッタ/ ゆず」
＜アニメソング特集＞
NMB48「渚サイコー！」
Kis-My-Ft2「HEARTBREAKER」
キタニタツヤ「青のすみか」（※体調不良で出演見合わせ）
JO1「RadioVision」
乃木坂46「Monopoly」
BE:FIRST「Mainstream」
僕が見たかった青空「青空について考える」（特設ステージ）
ゆず「ビューティフル」
【20時台】
＜デビュー同期3組 夢のコラボメドレー＞
INI×BE:FIRST「Rocketeer」
BE:FIRST×なにわ男子「Shining One」
なにわ男子×INI×BE:FIRST「The Answer」
＜ジブリの名曲 8000人の大合唱＞
DA PUMP×関ジャニ∞×乃木坂46×NiziU
INI「？？？」（※放送内で発表）
新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」
倉木麻衣「Secret of my heart」「渡月橋 ～君 想ふ～」（特設ステージ）
純烈「だってめぐり逢えたんだ」（特設ステージ）
Da-iCE「ハイボールブギ」
DA PUMP「サンライズ・ムーン ～宇宙に行こう～」
なにわ男子「I Wish」
FANTASTICS「Tell Me」
三浦大知「能動」
Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」
緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」
【21時台】
＜ヒットダンスメドレー2023＞
純烈「アイドル／YOASOBI」
NMB48「可愛くてごめん feat.かぴ／HoneyWorks」
Kis-My-Ft2「わたしの一番かわいいところ／FRUITS ZIPPER」
FANTASTICS「熱帯夜／RIP SLYME」
JO1「唱／Ado」
＜『D.U.N.K.』トップダンサーが激熱ダンスサイファー
SKY-HI×KENZO（DA PUMP）×和田颯（Da-iCE）×世界（FANTASTICS）×SOTA（BE:FIRST）×RAN・SEITO（MAZZEL）
imase「NIGHT DANCER」
香取慎吾「BETTING」
関ジャニ∞「アンスロポス」
NiziU「HEARTRIS」
MAZZEL「Vivid」
Mrs. GREEN APPLE「Magic」
地上波放送に先駆けて、午後6時から読売テレビの公式YouTubeチャンネルと公式LINEアカウントのLINE VOOMで配信が行われる。