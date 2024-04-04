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不動の人気「アイドル」「晩餐歌」をおさえたのは、再生回数1900万回超の「踊りたくなる」あの曲！【YouTube音楽チャートTOP10】

3月22日から3月28日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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1位は再生回数1000万回越えのあの曲

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

3月22日から3月28日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 ビビデバ/Suisei Hoshimachi

視聴数：計253万回
チャート掲載週数：1週

9位 勇者/YOASOBI

視聴数：計274万回
チャート掲載週数：26週

8位 SPECIALZ (Live)/King Gnu

視聴数：計322万回
チャート掲載週数：30週

7位 幾億光年/Omoinotake

視聴数：計358万回
チャート掲載週数：8週

6位 唱/Ado

視聴数：計390万回
チャート掲載週数：30週

5位 Click/ME:I

視聴数：計403万回
チャート掲載週数：1週

4位 鬼ノ宴/友成空

視聴数：計430万回
チャート掲載週数：11週

3位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計444万回
チャート掲載週数：28週

2位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計483万回
チャート掲載週数：50週

1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計1969万回
チャート掲載週数：11週

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