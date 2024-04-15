YOASOBIの「アイドル」やtuki.の「晩餐歌」を抑え、13週連続で1位に輝いたのはあの曲だった！【YouTube音楽チャートトップ10】

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
4月5日から4月11日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 勇者/YOASOBI
視聴数：計264万回
チャート掲載週数：28週
9位 Magnetic/ILLIT
視聴数：計268万回
チャート掲載週数：3週
8位 TATTOO-JAZZ-/中森明菜
視聴数：計284万回
チャート掲載週数：2週
7位 唱/Ado
視聴数：計331万回
チャート掲載週数：32週
6位 幾億光年/Omoinotake
視聴数：計343万回
チャート掲載週数：10週
5位 ビビデバ/星街すいせい
視聴数：計369万回
チャート掲載週数：3週
4位 鬼ノ宴/友成空
視聴数：計400万回
チャート掲載週数：13週
3位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計435万回
チャート掲載週数：30週
2位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計449万回
チャート掲載週数：52週
1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計1409万回
チャート掲載週数：13週
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