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YOASOBIの「アイドル」やtuki.の「晩餐歌」を抑え、13週連続で1位に輝いたのはあの曲だった！【YouTube音楽チャートトップ10】

4月5日から4月11日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

4月5日から4月11日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 勇者/YOASOBI

視聴数：計264万回
チャート掲載週数：28週

9位 Magnetic/ILLIT

視聴数：計268万回
チャート掲載週数：3週

8位 TATTOO-JAZZ-/中森明菜

視聴数：計284万回
チャート掲載週数：2週

7位 唱/Ado

視聴数：計331万回
チャート掲載週数：32週

6位 幾億光年/Omoinotake

視聴数：計343万回
チャート掲載週数：10週

5位 ビビデバ/星街すいせい

視聴数：計369万回
チャート掲載週数：3週

4位 鬼ノ宴/友成空

視聴数：計400万回
チャート掲載週数：13週

3位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計435万回
チャート掲載週数：30週

2位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計449万回
チャート掲載週数：52週

1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計1409万回
チャート掲載週数：13週

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