【Netflix・6月の配信映画一覧リスト】映画『余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。』など注目作が続々

もうすぐ6月に突入。ストリーミング・プラットフォームNetflixで、6月に配信が開始される「映画」を紹介します。
Netflix 配信作品一覧（6月）
NETFLIX 映画
2024年6月5日（水）
『セーヌ川の水面の下に』
2024年6月6日（木）
『範馬刃牙VSケンガンアシュラ』
2024年6月14日（金）
『Ultraman: Rising』
2024年6月21日（金）
『トリガー・ウォーニング』
2024年6月27日（木）
『余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。』
2024年6月28日（金）
『ファミリー・アフェア』
NETFLIX シリーズ
2024年6月6日（木）
『スイート・トゥース：鹿の角を持つ少年: シーズン3』
2024年6月7日（金）
『ヒエラルキー』
2024年6月13日（木）
『ブリジャートン家：シーズン3 パート2』
『ドクター・クライマックス』
2024年6月16日（日）
『Missナイト & Missデイ』
2024年6月21日（金）
『次の被害者：シーズン2』
『ガリシアン・ギャング』
2024年6月22日（土）
『ライジングインパクト』
2024年6月27日（木）
『ザット ’90s ショー：パート2』
COMING SOON
『旋風』
『Supacell/スーパセル』
NETFLIX バラエティ
2024年6月7日（金）
『パーフェクト・マッチ：シーズン2』
2024年6月12日（水）
『お宝キング 〜ゴールディン流オークション術〜：シーズン2』
2024年6月18日（火）
『エージェント・オブ・ミステリー』
2024年6月28日（金）
『モグラはダレだ！：シーズン2』
NETFLIX ドキュメンタリー
2024年6月11日（火）
『ツール・ド・フランス：栄冠は風の彼方に：シーズン2』
2024年6月26日（水）
『史上最悪のルームメイト：シーズン2』
注目の配信作品
2024年6月4日
『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』
2024年6月6日（木）
『アゲイン・マイ・ライフ～巨悪に挑む検事～』
『ブラックベリー』
2024年6月8日（土）
『ダウントン・アビー/新たなる時代へ』
2024年6月15日（土）
『ザリガニの鳴くところ』
2024年6月28日（金）
『異動辞令は音楽隊！』
注目のアニメ作品
2024年6月8日（土）
『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』