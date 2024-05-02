アートとカルチャーエンタメ音楽youtube

米津玄師や初登場BE:FIRSTを抑えた1位は、人気継続中のあの曲！今聴かれている曲は？【YouTubeランキングTOP10】

4月19日から4月25日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
（左から）「Bling-Bang-Bang-Born」/CD、「Masterplan」/CD、『虎に翼』
（左から）「Bling-Bang-Bang-Born」/CD、「Masterplan」/CD、『虎に翼』
Amazon

【あわせて読みたい】世界で人気の日本の曲は？ YOASOBIやimaseを抑えた1位は、今話題のアニメソング【ビルボード音楽ランキング】

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

4月19日から4月25日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 Magnetic/ILLIT

視聴数：計296万回
チャート掲載週数：5週

9位 唱/Ado

視聴数：計303万回
チャート掲載週数：34週

8位 幾億光年/Omoinotake

視聴数：計356万回
チャート掲載週数：12週

7位 ビビデバ/星街すいせい

視聴数：計377万回
チャート掲載週数：5週

6位 ライラック/Mrs.GREEN APPLE

視聴数：計380万回
チャート掲載週数：2週

5位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計408万回
チャート掲載週数：32週

4位 鬼ノ宴/友成空

視聴数：計411万回
チャート掲載週数：15週

3位 さよーならまたいつか！‐Sayonara/米津玄師

視聴数：計437万回
チャート掲載週数：3週

2位 Masterplan/BE:FIRST

視聴数：計459万回
チャート掲載週数：1週

1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計1126万回
チャート掲載週数：15週

注目記事