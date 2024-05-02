米津玄師や初登場BE:FIRSTを抑えた1位は、人気継続中のあの曲！今聴かれている曲は？【YouTubeランキングTOP10】

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
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4月19日から4月25日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 Magnetic/ILLIT
視聴数：計296万回
チャート掲載週数：5週
9位 唱/Ado
視聴数：計303万回
チャート掲載週数：34週
8位 幾億光年/Omoinotake
視聴数：計356万回
チャート掲載週数：12週
7位 ビビデバ/星街すいせい
視聴数：計377万回
チャート掲載週数：5週
チャート掲載週数：5週
6位 ライラック/Mrs.GREEN APPLE
視聴数：計380万回
チャート掲載週数：2週
5位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計408万回
チャート掲載週数：32週
4位 鬼ノ宴/友成空
視聴数：計411万回
チャート掲載週数：15週
3位 さよーならまたいつか！‐Sayonara/米津玄師
視聴数：計437万回
チャート掲載週数：3週
2位 Masterplan/BE:FIRST
視聴数：計459万回
チャート掲載週数：1週
1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計1126万回
チャート掲載週数：15週