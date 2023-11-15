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テレ東60祭『ミュージックフェスティバル2023』のタイムテーブルは？【出演者一覧】

テレ東の音楽祭『ミュージックフェスティバル2023』のタイテが発表されました。昭和の名曲から平成のヒット曲、最新の話題曲まで、豪華アーティストがテレビ東京の60周年を彩ります。
ハフポスト日本版編集部
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SEAN GLADWELL via Getty Images

テレビ東京系の音楽番組『テレ東60祭！ミュージックフェスティバル2023～一生聞きたい!昭和・平成・令和ヒット曲100連発～』が11月15日17時30分から、約4時間30分にわたって生放送される。

「テレビ東京の60年」を詰め込んだ音楽特番。往年の名曲から最新のヒット曲まで、豪華なラインナップで局の節目を盛り上げる。

田中瞳アナウンサーがMCを務める。

時間帯ごとのタイムテーブルと歌唱者は以下の通りとなっている。

（※出演順・登場時間は変更になる可能性がある）

▼17時台に登場するアーティスト

KID PHENOMENON

WOLF HOWL HARMONY

THE JET BOY BANGERZ

江口洋介

ONE N’ ONLY

アンジュルム

GENIC

LIL LEAGUE

モーニング娘。’23

lol -エルオーエル-

▼18時台に登場するアーティスト

僕が見たかった青空

DXTEEN

超ときめき♡宣伝部

Chilli Beans.

超特急

＝LOVE

FANTASTICS

日向坂46

アイナ・ジ・エンド

INI

櫻坂46

sumika

&TEAM

yama × ぼっちぼろまる

AKB48

ヤバイTシャツ屋さん

▼19時台に登場するアーティスト

菊池桃子

中西圭三

中西保志

稲垣潤一

LINDBERG

▼20時台に登場するアーティスト

ミニモニ。（矢口真里・辻希美・アンジュルム 松本わかな・つばきファクトリー 豫風瑠乃）

プッチモニ（保田圭・市井紗耶香・宮本佳林）

モーニング娘。OG（保田圭・矢口真里・辻希美）

江口洋介

JO1

SHAZNA

キタニタツヤ

日浦孝則（元class）

黒沢秀樹（ex L⇔R）

▼21時台に登場するアーティスト

Da-iCE

NiziU

BE:FIRST

緑黄色社会

imase

鈴木愛理

乃木坂46

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