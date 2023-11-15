テレビ東京系の音楽番組『テレ東60祭！ミュージックフェスティバル2023～一生聞きたい!昭和・平成・令和ヒット曲100連発～』が11月15日17時30分から、約4時間30分にわたって生放送される。
「テレビ東京の60年」を詰め込んだ音楽特番。往年の名曲から最新のヒット曲まで、豪華なラインナップで局の節目を盛り上げる。
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田中瞳アナウンサーがMCを務める。
時間帯ごとのタイムテーブルと歌唱者は以下の通りとなっている。
（※出演順・登場時間は変更になる可能性がある）
▼17時台に登場するアーティスト
KID PHENOMENON
WOLF HOWL HARMONY
THE JET BOY BANGERZ
江口洋介
ONE N’ ONLY
アンジュルム
GENIC
LIL LEAGUE
モーニング娘。’23
lol -エルオーエル-
▼18時台に登場するアーティスト
僕が見たかった青空
DXTEEN
超ときめき♡宣伝部
Chilli Beans.
超特急
＝LOVE
FANTASTICS
日向坂46
アイナ・ジ・エンド
INI
櫻坂46
sumika
&TEAM
yama × ぼっちぼろまる
AKB48
ヤバイTシャツ屋さん
▼19時台に登場するアーティスト
菊池桃子
中西圭三
中西保志
稲垣潤一
LINDBERG
▼20時台に登場するアーティスト
ミニモニ。（矢口真里・辻希美・アンジュルム 松本わかな・つばきファクトリー 豫風瑠乃）
プッチモニ（保田圭・市井紗耶香・宮本佳林）
モーニング娘。OG（保田圭・矢口真里・辻希美）
江口洋介
JO1
SHAZNA
キタニタツヤ
日浦孝則（元class）
黒沢秀樹（ex L⇔R）
▼21時台に登場するアーティスト
Da-iCE
NiziU
BE:FIRST
緑黄色社会
imase
鈴木愛理
乃木坂46