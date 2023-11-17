「推しの子」に続き「葬送のフリーレン」主題歌も大ヒットのYOASOBI。それを抑えた人気ダントツ1位は誰？【YouTube音楽チャートトップ10】

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
2023年11月3日から9日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 青のすみか/キタニタツヤ
視聴数：計224万回
チャート掲載週数：18週
9位 タペストリー/Snow Man
視聴数：計225万回
チャート掲載週数：29週
8位 人マニア/原口沙輔
視聴数：計230万回
チャート掲載週数：7週
7位 SPECIALZ/King Gnu
視聴数：計288万回
チャート掲載週数：10週
6位 粛聖!! ロリ神レクイエム☆/しぐれうい
視聴数：計296万回
チャート掲載週数：9週
5位 Standing Next to You/ジョングク
視聴数：計305万回
チャート掲載週数：1週
4位 HEARTRIS/NiziU
視聴数：計356万回
チャート掲載週数：2週
3位 勇者/YOASOBI
視聴数：計407万回
チャート掲載週数：6週
2位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計737万回
チャート掲載週数：30週
1位 唱/Ado
視聴数：計1231万回
チャート掲載週数：10週
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