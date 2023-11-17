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「推しの子」に続き「葬送のフリーレン」主題歌も大ヒットのYOASOBI。それを抑えた人気ダントツ1位は誰？【YouTube音楽チャートトップ10】

11月3日から9日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
YOASOBIの「アイドル」（『【推しの子】』）、「勇者」（『葬送のフリーレン』）など人気アニメの主題歌もランクイン
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YOASOBIの「アイドル」（『【推しの子】』）、「勇者」（『葬送のフリーレン』）など人気アニメの主題歌もランクイン

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

2023年11月3日から9日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 青のすみか/キタニタツヤ

視聴数：計224万回
チャート掲載週数：18週

9位 タペストリー/Snow Man

視聴数：計225万回
チャート掲載週数：29週

8位 人マニア/原口沙輔

視聴数：計230万回
チャート掲載週数：7週

7位 SPECIALZ/King Gnu

視聴数：計288万回
チャート掲載週数：10週

6位 粛聖!! ロリ神レクイエム☆/しぐれうい

視聴数：計296万回
チャート掲載週数：9週

5位 Standing Next to You/ジョングク

視聴数：計305万回
チャート掲載週数：1週

4位 HEARTRIS/NiziU

視聴数：計356万回
チャート掲載週数：2週

3位 勇者/YOASOBI

視聴数：計407万回
チャート掲載週数：6週

2位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計737万回
チャート掲載週数：30週

1位 唱/Ado

視聴数：計1231万回
チャート掲載週数：10週

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